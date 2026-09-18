Antes de visitar a San Lorenzo, Arruabarrena estalló de felicidad por la recuperación de dos piezas clave en Boca

Los compromisos no paran para un Boca que, ya en semifinales de la Copa Sudamericana, se prepara para visitar el domingo a San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el Xeneize volvió a entrenar esta mañana en Ezeiza y Rodolfo Arruabarrena tuvo un par de noticias más que auspiciosas de cara a lo que viene.

Tanto es así que, junto al resto del plantel, Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa participaron del ensayo futbolístico y su vuelta está cada vez más cerca.

El volante de 35 años ya se había reincorporado hace más de una semana tras ocho meses en los que debió ser operado a raíz de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho que lo tenía a maltraer desde enero. El hecho positivo es que hoy fue titular en el equipo que paró el DT.

Por su parte, el zaguero central cargaba a cuestas con un desgarro en el isquiotibial, además de una pubalgia, desde el encuentro frente a Racing. Tres semanas más tarde, está en el último tramo de la puesta a punto.

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Para el Vasco, poder recuperar soldados es fundamental en esta parte de la temporada, donde el conjunto azul y oro está vivo y con ganas de pelear en las tres competencias.

Al margen de eso, y en caso de no haber inconvenientes, la idea de Arruabarrena es mandar a la cancha lo mejor a disposición para intentar quedarse con los tres puntos frente al Ciclón.

Boca se prepara para visitar a San Lorenzo: el once que paró Arruabarrena

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.