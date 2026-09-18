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Antes de visitar a San Lorenzo, Arruabarrena estalló de felicidad por la recuperación de dos piezas clave en Boca

En el entrenamiento de hoy, previo al partido del domingo entre el Xeneize y el Ciclón, el Vasco recibió muy buenas noticias.

Edelmiro Balmaceda
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Los compromisos no paran para un Boca que, ya en semifinales de la Copa Sudamericana, se prepara para visitar el domingo a San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el Xeneize volvió a entrenar esta mañana en Ezeiza y Rodolfo Arruabarrena tuvo un par de noticias más que auspiciosas de cara a lo que viene.

Tanto es así que, junto al resto del plantel, Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa participaron del ensayo futbolístico y su vuelta está cada vez más cerca.

El volante de 35 años ya se había reincorporado hace más de una semana tras ocho meses en los que debió ser operado a raíz de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho que lo tenía a maltraer desde enero. El hecho positivo es que hoy fue titular en el equipo que paró el DT.

Por su parte, el zaguero central cargaba a cuestas con un desgarro en el isquiotibial, además de una pubalgia, desde el encuentro frente a Racing. Tres semanas más tarde, está en el último tramo de la puesta a punto.

Para el Vasco, poder recuperar soldados es fundamental en esta parte de la temporada, donde el conjunto azul y oro está vivo y con ganas de pelear en las tres competencias.

Al margen de eso, y en caso de no haber inconvenientes, la idea de Arruabarrena es mandar a la cancha lo mejor a disposición para intentar quedarse con los tres puntos frente al Ciclón.

Boca se prepara para visitar a San Lorenzo: el once que paró Arruabarrena

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

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