Arruabarrena confirmó los convocados de Boca para jugar ante Unión de Santa Fe con una durísima baja de última hora

Boca estaba esperando en paz y armonía el partido frente a Unión de Santa Fe que se disputará mañana por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el Xeneize recibió un baldazo de agua fría tras el último entrenamiento.

Es que, este jueves, Tomás Belmonte sufrió una durísima lesión y Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con él durante el último tramo del año.

Concretamente, Toto había tenido un choque con un compañero en la práctica de ayer que lo dejó sentido en la rodilla. Finalmente, hoy se constató que sufrió una rotura de meniscos. A raíz de eso, el exvolante de Lanús deberá ser operado y se perderá el resto de la temporada.

Se trata de una baja sensible para el Vasco, que tenía en el mediocampista de 28 años a una rueda de auxilio para el triángulo central titular, sobre todo en este momento en el que el conjunto azul y oro se prepara para una seguidilla de compromisos importantes en busca de un título.

El volante del Xeneize se perderá el resto de la temporada.

En ese marco, el entrenador del club de la ribera anunció la lista de convocados para jugar contra el Tatengue con la reincorporación de Ayrton Costa, aunque sin la presencia no solo de Belmonte, sino también de Álvaro Montero y Rodrigo Battaglia.

Este viernes, desde las 21:30, Boca recibirá a Unión de Santa Fe con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Sebastián Bresba estará en el VAR.

Boca recibe a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura: la probable formación

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.