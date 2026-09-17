Arruabarrena tomó una tajante decisión en Boca de cara al clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura

Después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, Boca buscará cerrar una semana perfecta el próximo domingo cuando visite a San Lorenzo en uno de los grandes duelos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

En ese contexto, Rodolfo Arruabarrena tomó una fuerte decisión en el Xeneize, de cara al partido que se disputará en el Nuevo Gasómetro a las 14:45.

Al ver que ningún futbolista terminó con problemas físicos tras el enfrentamiento ante São Paulo, el Vasco alineará un once absolutamente titular.

La lupa en ese sentido estaba puesta en Leandro Paredes y Milton Delgado, quienes llegaban al límite, pero todo indica que ambos serán parte de la formación inicial.

Claro que en las próximas horas, el cuerpo técnico del conjunto azul y oro podría contemplar alguna modificación, pero solo en casos puntuales. Todo esto sabiendo que habrá una semana de descanso completa antes del cotejo frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, pautado para el domingo 27 de septiembre.

Boca visita a San Lorenzo por el Torneo Clausura: probable formación

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.