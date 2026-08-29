Atención, Boca: Vélez rescató un empate contra Deportivo Riestra antes del duelo por la Copa Argentina

En un partido con goles y polémica, Deportivo Riestra y Vélez igualaron 1-1 por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Pese a jugar como visitante, el Fortín salió con todo y tuvo las mejores situaciones en el inicio y durante todo el primer tiempo. Sin embargo, se encontró con la buena actuación de Ignacio Arce.

GRAN TAPADA DE ARCE EN LA PRIMERA DEL PARTIDO



Verón hizo una buena jugada individual para Vélez y el arquero de Riestra evitó el gol.



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OTRA ATAJADA DE ARCE PARA SALVAR A RIESTRA



Lanzini tuvo el gol para el Fortin y el arquero se lo negó.



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El Malevo también mandó un serio aviso a los 14' cuando, tras un remate de Braian Sánchez que pegó en el palo, Tomás Marchiori le negó el festejo a Milton Celiz.

EL PALO Y MARCHIORI SALVARON A VÉLEZ



Tras una serie de rebotes, Sánchez sacó un remate que se estrelló en el palo.



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Después del descanso, el equipo de Guillermo Duró dio un golpe sobre la mesa y, al minuto del complemento, se puso en ventaja con el gol de Tomás González.

¡CENTRO PRECISO Y ADENTRO! Gran pelota de Mariano Bracamonte para que el Rayo González anote el gol de Riestra en el empate 1-1 como local ante Vélez por la fecha 7 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/KG1yHNMwxe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

A partir de ahí, el conjunto de Liniers debió volver a empezar y, poco a poco, llevó el trámite al campo rival. Finalmente, tras una espectacular tapada de Arce a un cabezazo de Dilan Godoy, Matías Pellegrini remató dentro del área y, por un rebote en Facundo Miño, la V Azulada niveló el marcador a los 30 minutos.

CENTRAZO DE FELER Y ARCE EVITÓ EL GOL



Luego de un buen centro, Godoy se perdió el empate para Vélez.



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GOL EN CONTRA DE MIÑO PARA EL EMPATE DE VÉLEZ



Silvero inició la jugada y Pellegrini remató con posterior desvío en Miño para el 1-1.



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Pero diez minutos más tarde iba a llegar la controversia de la tarde en el Estadio Guillermo Laza, cuando luego de un remate de Manuel Lanzini y otro tanto en propia puerta, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no pudieron dar vuelta la historia.

Por una falta previa y a instancias del VAR, el árbitro Nazareno Arasa decidió anular lo que parecía un tanto lícito. Así las cosas, las cifras quedaron como estaban.

EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ



Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin.



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Gracias al empate, Vélez llegó a los 13 puntos e igualó provisionalmente a Instituto de Córdoba en la cima de la Zona A, mientras que Riestra llegó a las ocho unidades.

Ahora, el Fortín se enfocará en el partido que el próximo miércoles tendrá frente a Boca en Córdoba, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.