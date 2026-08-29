Atención, Boca: Vélez rescató un empate contra Deportivo Riestra antes del duelo por la Copa Argentina
Días antes del vibrante duelo que tendrá ante Boca por la Copa Argentina, y en un partido con polémica, Vélez igualó frente a Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.
En un partido con goles y polémica, Deportivo Riestra y Vélez igualaron 1-1 por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.
Pese a jugar como visitante, el Fortín salió con todo y tuvo las mejores situaciones en el inicio y durante todo el primer tiempo. Sin embargo, se encontró con la buena actuación de Ignacio Arce.
El Malevo también mandó un serio aviso a los 14' cuando, tras un remate de Braian Sánchez que pegó en el palo, Tomás Marchiori le negó el festejo a Milton Celiz.
Después del descanso, el equipo de Guillermo Duró dio un golpe sobre la mesa y, al minuto del complemento, se puso en ventaja con el gol de Tomás González.
A partir de ahí, el conjunto de Liniers debió volver a empezar y, poco a poco, llevó el trámite al campo rival. Finalmente, tras una espectacular tapada de Arce a un cabezazo de Dilan Godoy, Matías Pellegrini remató dentro del área y, por un rebote en Facundo Miño, la V Azulada niveló el marcador a los 30 minutos.
Pero diez minutos más tarde iba a llegar la controversia de la tarde en el Estadio Guillermo Laza, cuando luego de un remate de Manuel Lanzini y otro tanto en propia puerta, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no pudieron dar vuelta la historia.
Por una falta previa y a instancias del VAR, el árbitro Nazareno Arasa decidió anular lo que parecía un tanto lícito. Así las cosas, las cifras quedaron como estaban.
Gracias al empate, Vélez llegó a los 13 puntos e igualó provisionalmente a Instituto de Córdoba en la cima de la Zona A, mientras que Riestra llegó a las ocho unidades.
Ahora, el Fortín se enfocará en el partido que el próximo miércoles tendrá frente a Boca en Córdoba, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.