Atlético Tucumán vs. River, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Atlético de Tucumán y River Plate juegan hoy sábado, desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 9 de la Zona B Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado Andrés Gariano, quien tendrá como asistentes a Pablo González y José Castelli, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro. Además, Silvio Trucco estará al mando del VAR y Carla López del AVAR.

El Millo parece tomar ritmo desde que Leonardo Ponzio está al mando del equipo con triunfos ante Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza. Necesita volver a ganar para meterse en zona de playoffs y así sumar tres éxitos en forma consecutiva, algo que no llegó a lograr Eduardo Coudet y tampoco Marcelo Gallardo en su segundo ciclo.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

El Decano viene de ganarle 2 a 1 a Racing Club de Avellaneda como visitante y no pierde hace cinco partidos. Lo extraño de la situación es lo que le cuesta de local, ya que no gana de local desde 20 de marzo, cuando festejó ante Gimnasia de La Plata.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Atlético Tucumán y River Plate será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a ser televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.