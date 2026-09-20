Menú
Crónica en vivo

TRIUNFAZO

Bajo la lluvia, Boca le ganó 2 a 0 con uno más a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Boca fue muy superior y venció 2 a 0 a San Lorenzo de visitante, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Bajo una intensa lluvia, Boca Juniors fue muy superior y venció 2 a 0 a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Ciclón debió jugar con 10 gran parte del partido por la roja a Insaurralde.

LA TUVO BOCA: a los 16 minutos del primer tiempo, Ascacibar no pudo conectar un centro en el área chica.

TREMENDO LO QUE ERRÓ MERENTIEL: a los 26 minutos del PT, el delantero de Boca la quizo picar y el arquero la contuvo.


ROJA EN SAN LORENZO: a los 30 minutos del PT, Insaurralde fue expulsado por una patada a Ascacibar.

GOL DE BOCA: a los 10 minutos del segundo tiempo, el Xeneize hizo un gran contraataque que finalizó Lozano con un tiro en la entrada del área.


GOLAZO DE BOCA: a los 26 minuto del ST, Blanco tiró un caño y tiro un centro perfecto para que Merentiel haga el segundo.




Esta nota habla de:
1
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO
A NO PERDÉRSELO

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

2
Ponzio habló tras la derrota de River y confirmó qué hará el equipo durante el parate
SINCERO

Ponzio habló tras la derrota de River y confirmó qué hará el equipo durante el parate

3
La drástica decisión de Arruabarrena con Enner Valencia en Boca que lo cambia todo
MUNDO XENEIZE

La drástica decisión de Arruabarrena con Enner Valencia en Boca que lo cambia todo

4
Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock
CONFESIÓN

Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock

5
Con Flores como la sorpresa, Scaloni anunció a los convocados del medio local para los amistosos de la Selección Argentina
CARAS NUEVAS

Con Flores como la sorpresa, Scaloni anunció a los convocados del medio local para los amistosos de la Selección Argentina

Últimas noticias de San Lorenzo de Almagro