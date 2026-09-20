Bajo la lluvia, Boca le ganó 2 a 0 con uno más a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Bajo una intensa lluvia, Boca Juniors fue muy superior y venció 2 a 0 a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Ciclón debió jugar con 10 gran parte del partido por la roja a Insaurralde.

LA TUVO BOCA: a los 16 minutos del primer tiempo, Ascacibar no pudo conectar un centro en el área chica.

ASCACIBAR SE PERDIÓ EL GOL DE BOCA



Buena jugada colectiva del Xeneize y el Ruso no pudo desviar el remate con precisión.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/KWpqR6YLMO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026

TREMENDO LO QUE ERRÓ MERENTIEL: a los 26 minutos del PT, el delantero de Boca la quizo picar y el arquero la contuvo.

MERENTIEL LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL GOL DE BOCA



El delantero del Xeneize no pudo definir bien y se perdió el gol ante San Lorenzo.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/7R2yhyOnsX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026





ROJA EN SAN LORENZO: a los 30 minutos del PT, Insaurralde fue expulsado por una patada a Ascacibar.

EXPULSADO INSAURRALDE EN SAN LORENZO



El mediocampista del Ciclón fue expulsado tras una fuerte entrada ante Ascacibar.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bvddqkOMeQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026

GOL DE BOCA: a los 10 minutos del segundo tiempo, el Xeneize hizo un gran contraataque que finalizó Lozano con un tiro en la entrada del área.

GOLAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo sacó un gran zurdazo y puso el primero para el Xeneize ante San Lorenzo.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Z2tTMpK8O7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026





GOLAZO DE BOCA: a los 26 minuto del ST, Blanco tiró un caño y tiro un centro perfecto para que Merentiel haga el segundo.

OTRO CAÑO DE BLANCO Y MERENTIEL PUSO EL 2-0



Gran jugada del defensor de Boca y la Bestia llegó para empujarla.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/RF4GbarYtV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026











