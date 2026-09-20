Bajo la lluvia, Boca le ganó 2 a 0 con uno más a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026
Boca fue muy superior y venció 2 a 0 a San Lorenzo de visitante, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
Bajo una intensa lluvia, Boca Juniors fue muy superior y venció 2 a 0 a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Ciclón debió jugar con 10 gran parte del partido por la roja a Insaurralde.
LA TUVO BOCA: a los 16 minutos del primer tiempo, Ascacibar no pudo conectar un centro en el área chica.
TREMENDO LO QUE ERRÓ MERENTIEL: a los 26 minutos del PT, el delantero de Boca la quizo picar y el arquero la contuvo.
ROJA EN SAN LORENZO: a los 30 minutos del PT, Insaurralde fue expulsado por una patada a Ascacibar.
GOL DE BOCA: a los 10 minutos del segundo tiempo, el Xeneize hizo un gran contraataque que finalizó Lozano con un tiro en la entrada del área.
GOLAZO DE BOCA: a los 26 minuto del ST, Blanco tiró un caño y tiro un centro perfecto para que Merentiel haga el segundo.