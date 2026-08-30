Banfield vs. River, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Banfield recibe hoy domingo a River Plate, desde las 15 en el estadio Florencio Sola, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer, quien tendrá como asistentes a Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez, mientras que Gastón Iglesias será el cuarto árbitro. Además, Lucas Novelli estará a cargo del VAR y Nelson Sosa del AVAR.

Banfield viene de semanas raras con un andar irregular. La buena noticia pasa por la victoria ante Midland que lo instaló en cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Clausura viene de caer con un flojito Newell´s en Rosario. Con apenas 7 puntos, tiene que ganar sí o sí de local para intentar quedar al final de la etapa regular entre los primerso ocho de la zona B.

River, con Leonardo Ponzio como DT interino tras la renuncia de Eduardo Coudet debido a la eliminación de la Copa Sudamericana, suma apenas 4 puntos y necesita meter una victoria de visitante si quiere soñar con los playoffs. Además, en la tabla general tiene 33 unidades y por ahora, se encuentra fuera de cualquier competencia internacional el año que viene.

Probables formaciones de Banfield vs. River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio

Cómo ver en vivo Banfield vs. River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Banfield y River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (codificado).