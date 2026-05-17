Belgrano venció a Argentinos Juniors en los penales y es finalista del Torneo Apertura 2026

Tras la igualdad 1 a 1, Belgrano venció en los penales a Argentinos Jrs en el estadio Diego Armando Maradona y el Pirata es finalista del Torneo Apertura 2026. El Pirata arrancó perdiendo y en la última igualó el marcador, luego se impuso desde los doce pasos.

GOL DE ARGENTINOS: a los 6 minutos del primer tiempo, Jainikoski abrió el marcador tras un remate con el arco vació tras un buscapie desde la derecha de Lescano.

¡TENÍA QUE SER EL PIBE! Jugadón del Bicho, asistencia de Lescano para que Jainikoski la desvíe y anote el 1-0 de Argentinos vs. Belgrano en la semifinal.



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Alarmas en Belgrano: a los 12 minutos del PT, Licha López se retiró lesionado. En su lugar, ingresó Falcón.

DURÍSIMA BAJA PARA EL PIRATA: Lichi López dejó el campo de juego por una lesión a los 12' del primer tiempo vs. Argentinos. Falcón ingresa en Belgrano.



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LA TUVO ARGENTINOS: en el final del PT, el arquero de Belgrano le atajó un tiro a Morales al lado del palo izquierdo tras un buscapie de Prieto.

¡IMPRESIONANTE MANOTAZO DE CARDOZO PARA MANTENER A BELGRANO CON VIDA EN LA PATERNAL!



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GOL DE BELGRANO EN LA ÚLTIMA: en el tiempo de descuento, Uvita Fernández manda a su equipo al alargue.

¡GOL AGÓNICO DE UVITA FERNÁNDEZ PARA PONER EL 1-1 DE BELGRANO VS. ARGENTINOS Y MANDAR LA SEMI AL ALARGUE!



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LA TUVO ARGENTINOS: en el ST del alargue, Verón tiró tras un buscapie pero el arquero de Belgrano la sacó a puro reflejo.

¡CARDOZO LE NEGÓ EL GOL DEL TRIUNFO A VERÓN EN EL ARAGUE!



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TRAS LA IGUALDAD EN EL ALARGUE, BELGRANO GANÓ EN PENALES Y ES FINALISTA DEL TORNEO APERTURA

VERÓN Y EL PRIMER PENAL DEL BICHO AL TRAVESAÑO.



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CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL A ZELARAYÁN.



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¡CORTÉS LE ATAJÓ AL MUDO VÁZQUEZ EL SEGUNDO PENAL DE BELGRANO!



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¡FLORENTÍN AL PALO Y BELGRANO SIGUE CON VIDA EN LA PATERNAL!



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¡CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL A ENZO PÉREZ!



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¡¡GOL DE HERNANDES Y BELGRANO A LA FINAL DEL #TorneoApertura!!



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