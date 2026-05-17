Belgrano venció a Argentinos Juniors en los penales y es finalista del Torneo Apertura 2026
Belgrano venció a Argentinos en los penales en La Paternal y es finalista del Torneo Apertura 2026. El Pirata se medirá ante River.
Tras la igualdad 1 a 1, Belgrano venció en los penales a Argentinos Jrs en el estadio Diego Armando Maradona y el Pirata es finalista del Torneo Apertura 2026. El Pirata arrancó perdiendo y en la última igualó el marcador, luego se impuso desde los doce pasos.
GOL DE ARGENTINOS: a los 6 minutos del primer tiempo, Jainikoski abrió el marcador tras un remate con el arco vació tras un buscapie desde la derecha de Lescano.
Alarmas en Belgrano: a los 12 minutos del PT, Licha López se retiró lesionado. En su lugar, ingresó Falcón.
LA TUVO ARGENTINOS: en el final del PT, el arquero de Belgrano le atajó un tiro a Morales al lado del palo izquierdo tras un buscapie de Prieto.
GOL DE BELGRANO EN LA ÚLTIMA: en el tiempo de descuento, Uvita Fernández manda a su equipo al alargue.
LA TUVO ARGENTINOS: en el ST del alargue, Verón tiró tras un buscapie pero el arquero de Belgrano la sacó a puro reflejo.
TRAS LA IGUALDAD EN EL ALARGUE, BELGRANO GANÓ EN PENALES Y ES FINALISTA DEL TORNEO APERTURA