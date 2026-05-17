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Belgrano venció a Argentinos Juniors en los penales y es finalista del Torneo Apertura 2026

Belgrano venció a Argentinos en los penales en La Paternal y es finalista del Torneo Apertura 2026. El Pirata se medirá ante River.

Tras la igualdad 1 a 1, Belgrano venció en los penales a Argentinos Jrs en el estadio Diego Armando Maradona y el Pirata es finalista del Torneo Apertura 2026. El Pirata arrancó perdiendo y en la última igualó el marcador, luego se impuso desde los doce pasos.

GOL DE ARGENTINOS: a los 6 minutos del primer tiempo, Jainikoski abrió el marcador tras un remate con el arco vació tras un buscapie desde la derecha de Lescano.

Alarmas en Belgrano: a los 12 minutos del PT, Licha López se retiró lesionado. En su lugar, ingresó Falcón.

LA TUVO ARGENTINOS: en el final del PT, el arquero de Belgrano le atajó un tiro a Morales al lado del palo izquierdo tras un buscapie de Prieto.


GOL DE BELGRANO EN LA ÚLTIMA: en el tiempo de descuento, Uvita Fernández manda a su equipo al alargue.

LA TUVO ARGENTINOS: en el ST del alargue, Verón tiró tras un buscapie pero el arquero de Belgrano la sacó a puro reflejo.


TRAS LA IGUALDAD EN EL ALARGUE, BELGRANO GANÓ EN PENALES Y ES FINALISTA DEL TORNEO APERTURA



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