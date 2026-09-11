Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y cómo ver en vivo

Con un ojo puesto en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo, Boca se mide hoy a las 21:30 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.

Luego de vencer al conjunto brasileño el pasado martes, y con un equipo alternativo, el Xeneize vuelve a ser local y buscará una victoria que le sirva para recortar distancia respecto a la cima de la Zona A y también para escalar en la tabla anual.

Por su parte, el Ferroviario de Sebastián Domínguez no pudo ganar en sus últimas cuatro presentaciones y marcha anteúltimo en el grupo con apenas siete unidades.

Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura: probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera y Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura

El partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, por el Torneo Clausura, será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo de manera online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.