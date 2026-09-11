Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y cómo ver en vivo
Este viernes, el Xeneize se mide frente al Ferroviario por la fecha 9 del campeonato local, con un ojo puesto en la revancha ante São Paulo.
Con un ojo puesto en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo, Boca se mide hoy a las 21:30 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.
Luego de vencer al conjunto brasileño el pasado martes, y con un equipo alternativo, el Xeneize vuelve a ser local y buscará una victoria que le sirva para recortar distancia respecto a la cima de la Zona A y también para escalar en la tabla anual.
Por su parte, el Ferroviario de Sebastián Domínguez no pudo ganar en sus últimas cuatro presentaciones y marcha anteúltimo en el grupo con apenas siete unidades.
Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura: probables formaciones
Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera y Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura
El partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, por el Torneo Clausura, será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo de manera online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.