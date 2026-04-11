Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors recibe a Independiente de Avellaneda, hoy sábado desde las 19.30 en La Bombonera, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Andrés Merlos, quien estará acompañado desde el VAR por Lucas Novelli.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, que lleva tres triunfos consecutivos y diez sin perder, no contará con el suspendido Leandro Paredes pero sí tiene a disposición a dos que se recuperaron de lesiones como Agustín Marchesín y Exequiel Palacios. El Xeneize presentará un once que tendrá un mix entre titulares y suplentes, pensando en que se le viene el duelo ante Barcelona SC por Copa Libertadores y luego visita a River Plate en el Superclásico por el Torneo Apertura.

Por el lado del Rojo de Gustavo Quinteros, venía de una mala racha pero le ganó a Atenas por Copa Argentina y nada menos que el clásico de Avellaneda al Racing Club de Gustavo Costas, por lo que se podría decir que ambos conjuntos llegan motivados a este duelo. En referencia a los titulares, estarán ausentes los lesionados Ignacio Pussetto y Santiago Montiel, aunque el que sí está disponible es nada menos que Matías Abaldo, que cumplió su fecha de suspensión.

Probables formaciones de Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros

Cómo verlo en vivo Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Boca Juniors e Independiente de Avellaneda por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado en vivo por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.