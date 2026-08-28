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Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: hora, formaciones y cómo ver en vivo

En su vuelta a La Bombonera, y por la fecha 7, Boca recibe a Lanús en un duelo correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Edelmiro Balmaceda
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Boca y Lanús se enfrentan este viernes a las 21:30 en La Bombonera por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Después de cuatro empates de manera consecutiva, y tras el golpazo que supuso la grave lesión de Tomás Aranda, el Xeneize llega con la necesidad de sumar para acortar distancia respecto a la cima de la Zona A, donde tiene siete puntos.

El Granate, por su parte, no ganó en sus últimas dos presentaciones y precisa una victoria que le dé confianza y, a la vez, le sirva para escalar posiciones en el grupo, donde también tiene siete unidades.

Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar y Camilo Rey Domenech; Milton Delgado o Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Boca y Lanús por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, podes seguirlo en vivo online por las plataformas digitales de straming de Flow, DGO y Telecentro Play.

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