Boca vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y cómo verlo en vivo

Esta noche, desde las 21:30, Boca recibe en La Bombonera a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El árbitro será Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.

En semifinales de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el Xeneize arrastra 15 partidos sin perder y buscará su tercera victoria al hilo en el campeonato, donde marcha quinto en la Zona B con 17 puntos. También busca seguir bien arriba en la tabla anual.

El Tatengue, por su parte, está haciendo una campaña irregular que lo tiene actualmente afuera del top 8. De hecho, perdió sus dos últimos compromisos y, con 13 unidades, intentará reencontrarse con la victoria para ilusionarse con los playoffs.

Boca vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Clausura: probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Cómo ver en vivo Boca vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Clausura

El partido entre Boca y Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 será televisado por ESPN Premium, previa contratación del pack fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.