Buenas noticias para River: podrá llevar hinchas visitantes frente a Sarmiento de Junín

Este sábado, con sus hinchas presentes, River visitará a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y, antes de ese encuentro, recibió una gran noticia.

Tal como sucedió en el triunfo frente a Banfield y pasará en el Monumental José Fierro contra el Decano, el Millonario podrá contar con una parte de su público cuando enfrente a Sarmiento de Junín por la undécima jornada del campeonato.

La noticia la confirmó el presidente del Verde, Fernando Chiófalo, quien afirmó que no será ese el único compromiso en el que el Estadio Eva Perón contará con ambas parcialidades y destacó los beneficios de esa decisión.

"Tendremos visitantes con Belgrano y también con River. Y si todo anda bien, también será con Rosario Central. Es lindo desde donde se lo mire, por el folclore y por lo económico. Nos vendrá bien", expuso el directivo en charla con Sarmiento Play.

Según se estima, al club de Núñez se le destinarán alrededor de 3500 entradas generales para la cita que tendrá lugar el domingo 4 de octubre. Cabe resaltar que, teniendo en cuenta los antecedentes recientes, el valor de cada ticket podría superar los 100 mil pesos.