Menú
Crónica en vivo

LE VIENE BIEN

Buenas noticias para River: podrá llevar hinchas visitantes frente a Sarmiento de Junín

El presidente del Verde hizo el anuncio oficial y el Millonario contará con su gente por tercera vez consecutiva en el Torneo Clausura 2026.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Este sábado, con sus hinchas presentes, River visitará a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y, antes de ese encuentro, recibió una gran noticia.

Tal como sucedió en el triunfo frente a Banfield y pasará en el Monumental José Fierro contra el Decano, el Millonario podrá contar con una parte de su público cuando enfrente a Sarmiento de Junín por la undécima jornada del campeonato.

La noticia la confirmó el presidente del VerdeFernando Chiófalo, quien afirmó que no será ese el único compromiso en el que el Estadio Eva Perón contará con ambas parcialidades y destacó los beneficios de esa decisión.

"Tendremos visitantes con Belgrano y también con River. Y si todo anda bien, también será con Rosario Central. Es lindo desde donde se lo mire, por el folclore y por lo económico. Nos vendrá bien", expuso el directivo en charla con Sarmiento Play.

Según se estima, al club de Núñez se le destinarán alrededor de 3500 entradas generales para la cita que tendrá lugar el domingo 4 de octubre. Cabe resaltar que, teniendo en cuenta los antecedentes recientes, el valor de cada ticket podría superar los 100 mil pesos.

Esta nota habla de:
1
Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida
TREMENDO

Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida

2
¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?
AMOR CRÍTICO

¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?

3
Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club
NUEVA INVERSIÓN

Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club

4
La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente
EXPECTATIVA

La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente

5
Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
PARTIDAZO

Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Últimas noticias de River