Central Córdoba vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Central Córdoba de Santiago del Estero recibe hoy domingo a Independiente de Avellaneda, desde las 19 en el estadio Alfredo Terrera, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano, quien tendrá como asistentes a José Castelli y Marcos Horticolou, mientras que Kevin Bustos será el cuarto árbitro. Además, Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR y Iván Núñez del AVAR.

El conjunto santiagueño no empezó bien el torneo, aunque el empate ante Talleres de Córdoba trajo buenas sensaciones para Sebastián Domínguez. Un triunfo en esta jornada será clave para soñar con los playoffs.

Por otro lado, Independiente vive momentos más que preocupantes ya que no sólo se trata de los resultados que no está pudiendo conseguir y las derrotas sorprendentes como la goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza, sino también del desarme de un plantel que ya se por si solo era bastante limitado. Se fueron en los últimos días Kevin Lomónaco, Maximiliano Gutiérrez y Gabriel Ávalos, tras de los habituales titulares en el Rojo.

Probables formaciones de Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Santiago Moya, Darío Cáceres, Fernando Martínez; Lucas González, Matías Vera, Diego Barrera, Marco Iacobellis; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco o Franco Calderón, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán o Matías Abaldo; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.