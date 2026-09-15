Con Arasa al clásico entre San Lorenzo y Boca, la AFA designó a los árbitros para la fecha 10 del Torneo Clausura
Este martes, la entidad madre del fútbol argentino confirmó quiénes serán los jueces para los encuentros del fin de semana.
Como cada martes, la AFA y la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones de los árbitros para los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.
El viernes, en un duelo que puede llegar a ser decisivo para el futuro de su DT, Racing recibirá a Sarmiento de Junín a las 21:15, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, quien será asistido por Salomé Di Iorio en el VAR.
Al otro día, Luis Lobo Medina como principal y Gastón Monsón Brizuela en la cabina, impartirán justicia en el encuentro en el que Independiente visitará a Unión de Santa Fe desde las 16:45. Ya desde las 19:00, River será local de Huracán con la presencia de Facundo Tello en campo de juego y Fernando Echenique como encargado del videoarbitraje.
Además, en el plato fuerte de la jornada, San Lorenzo y Boca se medirán el domingo a partir de las 14:45 en el Nuevo Gasómetro. El colegiado elegido para ese cotejo es Nazareno Arasa, en tanto que el VAR será comandado por Hernán Mastrángelo.
La fecha 10 del Torneo Clausura tiene árbitros confirmados: todas las designaciones
viernes 18 de septiembre
Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 18:00
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Federico Cano
- Asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Guido Mascheroni
Racing vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 21:15
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
sábado 19 de septiembre
Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) 14:30
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: José Carreras
- AVAR: Pablo Giménez
Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 14:30
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Delbarba
Unión de Santa Fe vs. Independiente (Zona A) - 16:45
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Juan Del Fueyo
- Asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Darío Sandoval
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
River vs. Huracán (Zona B) - 19:00
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Romero
Instituto de Córdoba vs. Talleres de Córdoba (Zona A) 21:15
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Mariano Ascensi
domingo 20 de septiembre
San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - 14:45
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Diego Verlota
Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 17:00
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Carlos Córdoba
Platense vs. Newell's (Zona A) - 17:00
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carla López
Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 19:15
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Javier Uziga
Vélez vs. Tigre (Interzonal) 21:30
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Diego Bonfa
- Asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Joaquín Gil
lunes 21 de septiembre
Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 14:30
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Mariana De Almeida
Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:00
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Matías Billone
Lanús vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 21:15
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Leandro Fedele
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Lucas Germanotta