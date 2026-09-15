Con Arasa al clásico entre San Lorenzo y Boca, la AFA designó a los árbitros para la fecha 10 del Torneo Clausura

Como cada martes, la AFA y la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones de los árbitros para los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El viernes, en un duelo que puede llegar a ser decisivo para el futuro de su DT, Racing recibirá a Sarmiento de Junín a las 21:15, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, quien será asistido por Salomé Di Iorio en el VAR.

Al otro día, Luis Lobo Medina como principal y Gastón Monsón Brizuela en la cabina, impartirán justicia en el encuentro en el que Independiente visitará a Unión de Santa Fe desde las 16:45. Ya desde las 19:00, River será local de Huracán con la presencia de Facundo Tello en campo de juego y Fernando Echenique como encargado del videoarbitraje.

Además, en el plato fuerte de la jornada, San Lorenzo y Boca se medirán el domingo a partir de las 14:45 en el Nuevo Gasómetro. El colegiado elegido para ese cotejo es Nazareno Arasa, en tanto que el VAR será comandado por Hernán Mastrángelo.

La fecha 10 del Torneo Clausura tiene árbitros confirmados: todas las designaciones

viernes 18 de septiembre

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 18:00

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Guido Mascheroni

Racing vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 21:15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

sábado 19 de septiembre

Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) 14:30

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez

Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 14:30

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

Unión de Santa Fe vs. Independiente (Zona A) - 16:45

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

River vs. Huracán (Zona B) - 19:00

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

Instituto de Córdoba vs. Talleres de Córdoba (Zona A) 21:15

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

domingo 20 de septiembre

San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - 14:45

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota

Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 17:00

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

Platense vs. Newell's (Zona A) - 17:00

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carla López

Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 19:15

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Javier Uziga

Vélez vs. Tigre (Interzonal) 21:30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Yamil Possi

AVAR: Joaquín Gil

lunes 21 de septiembre

Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 14:30

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:00

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Matías Billone

Lanús vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 21:15