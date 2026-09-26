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Con cambios en la fecha 11 y toda la 12, la Liga Profesional confirmó cómo sigue el Torneo Clausura
Este sábado, el organismo dio a conocer el cronograma de las próximas dos jornadas del campeonato local, con algunas modificaciones incluidas.
En medio de la fecha FIFA, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las próximas dos jornadas del Torneo Clausura 2026, con algunas modificaciones en el calendario.
Por un lado, cuatro partidos de la fecha 11 cambiaron de día y horario. En principio, Boca recibirá a Unión de Santa Fe el viernes 2 de octubre y Argentinos Juniors será local de Tigre el domingo 4 de octubre.
A su vez, Huracán y Aldosivi se medirán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó el domingo 4 y, tal como lo había solicitado por las bajas en el plantel, River visitará a Sarmiento de Junín el miércoles 14 de octubre.
Además, la fecha 12, que tendrá el clásico entre Platense y el Bicho de La Paternal, se desarrollará entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.
Con cambios, así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura 2026
viernes 2 de octubre
- Independiente vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:15
- Boca vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:30 (se iba a jugar el domingo 19:15)
- Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 21:30
sábado 3 de octubre
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) - 14:45
- Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) - 17:00
- Newell's vs. Lanús (Zona A) - 17:00
domingo 4 de octubre
- Huracán vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45 (se iba a jugar el sábado 21:30)
- Talleres de Córdoba vs. Belgrano (Interzonal) - 17:00
- Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) - 19:15 (se iba a jugar el sábado 19:15)
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) - 21:30
lunes 5 de octubre
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 16:45
- Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:00
- Vélez vs. Platense (Zona A) - 19:00
- Banfield vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15
miércoles 14 de octubre
- Sarmiento de Junín vs. River (Zona B) - 19:00 (se iba a jugar el domingo 4 a las 14:45)
El cronograma completo de la fecha 12
viernes 9 de octubre
- Aldosivi vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 14:30
- Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 18:00
- Instituto de Córdoba vs. Boca (Zona A) - 19:30
- Unión de Santa Fe vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 21:45
sábado 10 de octubre
- Barracas Central vs. Huracán (Zona B) - 14:45
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 17:00
- Tigre vs. Banfield (Zona B) - 19:15
- River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 21:30
domingo 11 de octubre
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 14:45
- Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) - 17:00
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 17:00
- Racing vs. Belgrano (Zona B) - 19:15
- Talleres de Córdoba vs. Independiente (Zona A) - 21:30
lunes 12 de octubre
- Lanús vs. Vélez (Zona A) - 16:00
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's (Zona A) - 18:30