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Con cambios en la fecha 11 y toda la 12, la Liga Profesional confirmó cómo sigue el Torneo Clausura

Este sábado, el organismo dio a conocer el cronograma de las próximas dos jornadas del campeonato local, con algunas modificaciones incluidas.

Edelmiro Balmaceda
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En medio de la fecha FIFA, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las próximas dos jornadas del Torneo Clausura 2026, con algunas modificaciones en el calendario.

Por un lado, cuatro partidos de la fecha 11 cambiaron de día y horario. En principio, Boca recibirá a Unión de Santa Fe el viernes 2 de octubre y Argentinos Juniors será local de Tigre el domingo 4 de octubre.

A su vez, Huracán y Aldosivi se medirán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó el domingo 4 y, tal como lo había solicitado por las bajas en el plantel, River visitará a Sarmiento de Junín el miércoles 14 de octubre.

Además, la fecha 12, que tendrá el clásico entre Platense y el Bicho de La Paternal, se desarrollará entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Con cambios, así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

viernes 2 de octubre

  • Independiente vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:15
  • Boca vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:30 (se iba a jugar el domingo 19:15)
  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 21:30

sábado 3 de octubre

  • Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) - 14:45
  • Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) - 17:00
  • Newell's vs. Lanús (Zona A) - 17:00

domingo 4 de octubre

  • Huracán vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45 (se iba a jugar el sábado 21:30)
  • Talleres de Córdoba vs. Belgrano (Interzonal) - 17:00
  • Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) - 19:15 (se iba a jugar el sábado 19:15)
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) - 21:30

lunes 5 de octubre

  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 16:45
  • Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:00
  • Vélez vs. Platense (Zona A) - 19:00
  • Banfield vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15

miércoles 14 de octubre

  • Sarmiento de Junín vs. River (Zona B) - 19:00 (se iba a jugar el domingo 4 a las 14:45)

El cronograma completo de la fecha 12

viernes 9 de octubre

  • Aldosivi vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 14:30
  • Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 18:00
  • Instituto de Córdoba vs. Boca (Zona A) - 19:30
  • Unión de Santa Fe vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 21:45

sábado 10 de octubre

  • Barracas Central vs. Huracán (Zona B) - 14:45
  • Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 17:00
  • Tigre vs. Banfield (Zona B) - 19:15
  • River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 21:30

domingo 11 de octubre

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 14:45
  • Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) - 17:00
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 17:00
  • Racing vs. Belgrano (Zona B) - 19:15
  • Talleres de Córdoba vs. Independiente (Zona A) - 21:30

lunes 12 de octubre

  • Lanús vs. Vélez (Zona A) - 16:00
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's (Zona A) - 18:30

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