Con cambios en la fecha 11 y toda la 12, la Liga Profesional confirmó cómo sigue el Torneo Clausura

En medio de la fecha FIFA, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las próximas dos jornadas del Torneo Clausura 2026, con algunas modificaciones en el calendario.

Por un lado, cuatro partidos de la fecha 11 cambiaron de día y horario. En principio, Boca recibirá a Unión de Santa Fe el viernes 2 de octubre y Argentinos Juniors será local de Tigre el domingo 4 de octubre.

A su vez, Huracán y Aldosivi se medirán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó el domingo 4 y, tal como lo había solicitado por las bajas en el plantel, River visitará a Sarmiento de Junín el miércoles 14 de octubre.

Además, la fecha 12, que tendrá el clásico entre Platense y el Bicho de La Paternal, se desarrollará entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Con cambios, así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

viernes 2 de octubre

Independiente vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:15

Boca vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:30 (se iba a jugar el domingo 19:15)

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 21:30

sábado 3 de octubre

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) - 14:45

Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) - 17:00

Newell's vs. Lanús (Zona A) - 17:00

domingo 4 de octubre

Huracán vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45 (se iba a jugar el sábado 21:30)

Talleres de Córdoba vs. Belgrano (Interzonal) - 17:00

Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) - 19:15 (se iba a jugar el sábado 19:15)

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) - 21:30

lunes 5 de octubre

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 16:45

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:00

Vélez vs. Platense (Zona A) - 19:00

Banfield vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15

miércoles 14 de octubre

Sarmiento de Junín vs. River (Zona B) - 19:00 (se iba a jugar el domingo 4 a las 14:45)

El cronograma completo de la fecha 12

viernes 9 de octubre

Aldosivi vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 14:30

Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 18:00

Instituto de Córdoba vs. Boca (Zona A) - 19:30

Unión de Santa Fe vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 21:45

sábado 10 de octubre

Barracas Central vs. Huracán (Zona B) - 14:45

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 17:00

Tigre vs. Banfield (Zona B) - 19:15

River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 21:30

domingo 11 de octubre

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 14:45

Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) - 17:00

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 17:00

Racing vs. Belgrano (Zona B) - 19:15

Talleres de Córdoba vs. Independiente (Zona A) - 21:30

lunes 12 de octubre