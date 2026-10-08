Con dos regresos esperados, Arruabarrena definió los convocados de Boca para visitar a Instituto de Córdoba

Por el momento que atraviesan, el duelo que mañana protagonizarán Instituto de Córdoba y Boca desde las 19:30 pinta para ser uno de los más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Con el objetivo de prolongar su buena racha y con un ojo puesto en las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize intentará dar otro golpe ante el puntero absoluto de la Zona A. En ese marco, Rodolfo Arruabarrena tuvo un día de definiciones.

Es que, tras el último entrenamiento, el Vasco dio a conocer la lista de convocados del conjunto azul y oro, que tendrá dos regresos importantes.

Uno de ellos es el de Álvaro Montero, ausente en los últimos dos compromisos tras haber sido convocado al seleccionado de Colombia, y el otro es el de Rodrigo Battaglia, quien volvió a ser citado tras nueve meses de inactividad.

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Además de afectar a Joaquín Ruiz, integrante de la reserva, el entrenador decidió incluir a los seis extranjeros del plantel y tendrá que definir quién se quedará afuera del banco de suplentes.

Vale resaltar que, con el duelo frente a Vasco da Gama a la vuelta de la esquina, Arruabarrena realizaría varios cambios en el habitual once titular. De hecho, Leandro Paredes, Leandro Lozano y Santiago Ascacíbar, entre otros, tendrían descanso.

Boca visita a Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura: probable formación

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia.