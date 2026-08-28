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Con dos vueltas y una duda, Vojvoda piensa en el posible once de Racing para visitar a Independiente Rivadavia

De cara al duelo ante Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, Juan Pablo Vojvoda analiza posibilidades para definir el once de Racing.

Edelmiro Balmaceda
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Después de una larga semana de trabajo, Racing tiene la mira puesta en el duelo del próximo domingo en el que visitará a Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el entrenador de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, tuvo buenas noticias de cara al compromiso frente a la Lepra, para el que recuperó varios soldados.

La novedad saliente pasa por el regreso de Adrián Martínez, quien cumplió la suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina y ya está a disposición. De hecho, Maravilla podría reemplazar a Elías Torres.

Por otro lado, Santiago Solari dejó atrás un cuadro gripal y volvió a entrenar a la par del grupo. Sin embargo, el delantero de 28 años iría al banco de suplentes.

Además, luego de terminar al límite desde lo físico en el duelo frente a Boca, la presencia de Marcos Rojo en el Estadio Bautista Gargantini se presenta como una incógnita. En caso de que el exjugador de la Selección Argentina no llegue, el joven Gonzalo Escudero ocupará su puesto.

Con el arbitraje de Álvaro Carranza, asistido desde el VAR por Héctor Paletta, Independiente Rivadavia y Racing cerrarán la actividad del domingo a las 21:30.

Racing visita a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: probable once

Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero e Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez y Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

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