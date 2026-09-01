Con el clásico de Rosario como plato fuerte, se conocieron los árbitros para la fecha 8 del Torneo Clausura

Como cada martes, la AFA y la Liga Profesional anunciaron quiénes serán los árbitros, esta vez para la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, que tendrá como gran atractivo el clásico entre Rosario Central y Newell's.

El honor de estar el domingo a las 14:45 en el Gigante de Arroyito será de Yael Falcón Pérez, que estará asistido desde el VAR por Lucas Novelli.

Por otra parte, Darío Herrera impartirá justicia en el duelo en el que Boca visitará el sábado a Gimnasia de Mendoza, en tanto que Silvio Trucco tendrá su lugar en la cabina.

Además, Nicolás Ramírez, acompañado en el videoarbitraje por Hernán Mastrángelo, dirá presente en el compromiso en el que River será anfitrión de Independiente Rivadavia el domingo por la tarde.

Vale resaltar que Fernando Espinoza seguirá ausente, mientras que, luego de la polémica en el partido de Vélez y Deportivo Riestra, Nazareno Arasa y Diego Ceballos tampoco fueron citados.

Se viene la fecha 8 del Torneo Clausura 2026: los árbitros confirmados

viernes 4 de septiembre

Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 16:45

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Franco Acita

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Belgrano vs. Huracán (Zona B) - 19:00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

Platense vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 19:00

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

sábado 5 de septiembre

Aldosivi vs. Banfield (Zona B) - 13:30

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Juan Cruz Robledo

Gimnasia de La Plata vs. Tigre (Zona B) - 14:30

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gerardo Lencina

Gimnasia de Mendoza vs. Boca (Zona A) - 16:30

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Romero

San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 19:00

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Cristian Navarro

Vélez vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 21:15

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlota

domingo 6 de septiembre

Rosario Central vs. Newell's (Interzonal) - 14:45

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Lanús vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 17:00

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano López Monti

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Independiente (Zona A) - 17:00

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

River vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:15

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Martín Despósito

Racing vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 21:30

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

lunes 7 de septiembre

Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 19:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

Unión de Santa Fe vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 21:15