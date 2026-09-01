Con el clásico de Rosario como plato fuerte, se conocieron los árbitros para la fecha 8 del Torneo Clausura
De cara a un fin de semana que tendrá el clásico rosarino como gran atractivo, la AFA designó a los árbitros para la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
Como cada martes, la AFA y la Liga Profesional anunciaron quiénes serán los árbitros, esta vez para la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, que tendrá como gran atractivo el clásico entre Rosario Central y Newell's.
El honor de estar el domingo a las 14:45 en el Gigante de Arroyito será de Yael Falcón Pérez, que estará asistido desde el VAR por Lucas Novelli.
Por otra parte, Darío Herrera impartirá justicia en el duelo en el que Boca visitará el sábado a Gimnasia de Mendoza, en tanto que Silvio Trucco tendrá su lugar en la cabina.
Además, Nicolás Ramírez, acompañado en el videoarbitraje por Hernán Mastrángelo, dirá presente en el compromiso en el que River será anfitrión de Independiente Rivadavia el domingo por la tarde.
Vale resaltar que Fernando Espinoza seguirá ausente, mientras que, luego de la polémica en el partido de Vélez y Deportivo Riestra, Nazareno Arasa y Diego Ceballos tampoco fueron citados.
Se viene la fecha 8 del Torneo Clausura 2026: los árbitros confirmados
viernes 4 de septiembre
Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 16:45
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Franco Acita
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Belgrano vs. Huracán (Zona B) - 19:00
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Federico Cano
- Asistente 2: Daniel Zamora
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Nelson Sosa
Platense vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Lucas Vázquez
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
sábado 5 de septiembre
Aldosivi vs. Banfield (Zona B) - 13:30
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Juan Cruz Robledo
Gimnasia de La Plata vs. Tigre (Zona B) - 14:30
- Árbitro: Daniel Zamora
- Asistente 1: Juan Del Fueyo
- Asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gerardo Lencina
Gimnasia de Mendoza vs. Boca (Zona A) - 16:30
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Romero
San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Fernando Echenique
- Asistente 1: Agustín Méndez
- Asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Martín Despósito
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Cristian Navarro
Vélez vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 21:15
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Verlota
domingo 6 de septiembre
Rosario Central vs. Newell's (Interzonal) - 14:45
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
Lanús vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 17:00
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Marcelo Bistocco
- Asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Maximiliano López Monti
Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Independiente (Zona A) - 17:00
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
River vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:15
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Martín Despósito
Racing vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 21:30
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Hugo Páez
- Asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Jorge Broggi
lunes 7 de septiembre
Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 19:00
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Germanotta
Unión de Santa Fe vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 21:15
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Javier Mihura
- Cuarto árbitro: Guillermo González
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Javier Uziga