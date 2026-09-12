Con la mira en la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata venció sobre el final a Platense y volvió a ganar en el Torneo Clausura

En un partido incómodo para ambos por la inminente definición de sus series de cuartos de final en la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Platense gracias al tiro del final y volvió a sonreír en el Torneo Clausura 2026.

Con nombres alternativos de los dos lados, el Pincha pegó primero y consiguió la ventaja a los 19 minutos del primer tiempo cuando, tras el centro de Edwuin Cetré, Adolfo Gaich definió y festejó.

¡EL TANQUEEE! Gaich conectó muy bien el centro de Cetré e hizo un gol de oficio para Estudiantes ante Platense en la fecha 9 del #TorneoClausura.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/aI1yCY2PHS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

Pero la alegría apenas le duró cuatro minutos al conjunto dirigido por Alexander Medina, ya que a los 23', Guido Mainero le dio la igualdad al Calamar.

¡QUÉ MANERA DE ENGANCHARLA, GUIDO! Mainero y una exquisita definición ante Muslera en el Estudiantes - Platense de la fecha 9 del #TorneoClausura.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/ctHGLRoAlC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

A partir de ahí, los dirigidos por Martín Palermo se mostraron con algo más de solidez. Sin embargo, con los cambios para el complemento, el local mejoró.

Finalmente, cuando todo indicaba que los puntos se iban a repartir, Guido Carrillo capturó un rebote dentro del área, sacó un fuerte derechazo e hizo delirar a todo UNO con la conquista ganadora.

¡ADN PINCHA! Golazo agónico de Guido Carrillo para el 2-1 de Estudiantes contra Platense en UNO.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/u7yeoymBfB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

Gracias a la victoria, Estudiantes volvió a ganar en el campeonato después de dos jornadas y alcanzó los 10 puntos en la Zona A. Platense, por su parte, quedó con nueve unidades y no sonríe desde hace tres cotejos.

El martes, en Vicente López, el Marrón buscará dar el golpe frente a Fluminense para intentar meterse en las semifinales del certamen continental, mientras que el miércoles, el León hará lo propio como visitante ante Corinthians.