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VEREDAS OPUESTAS

Con Platense y la misión de ganar, Martín Palermo vuelve a dirigir ante Boca: su historial como DT

Esta noche, Martín Palermo intentará conducir a Platense a la victoria contra Boca, su casa y donde es ídolo. Sin embargo, no será la primera vez que esto ocurra.

Edelmiro Balmaceda
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Esta noche, Platense recibirá a Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 en un partido que tendrá un condimento más que especial.

Es que el Xeneize, que tendrá cinco mil hinchas en una de las tribunas del Estadio Ciudad de Vicente López, se reencontrará con uno de sus máximos ídolos: Martín Palermo.

Hoy como DT del Calamar, el Titán intentará amargar al club en el que durante años hizo historia y se ganó un cariño incalculable.

Justamente ese objetivo se presenta como una cuenta pendiente en la carrera del exdelantero como estratega que jamás pudo imponerse frente al club de la ribera.

Desde que arrancó a dirigir en 2012, el Loco se midió nueve veces contra el conjunto azul y oro y cosechó un balance ampliamente negativo: empató tres cotejos y perdió seis.

Los primeros tres antecedentes fueron con Godoy Cruz, pero luego de una caída en La Bombonera, se quedó con las ganas y sumó dos igualdades en Mendoza.

Luego llegó la experiencia en Arsenal de Sarandí, donde tampoco pudo festejar, al igual que en su paso por Aldosivi, en el que sufrió su peor derrota: un 0-3 en la Liga Profesional 2021.

Finalmente, en su primera etapa en el Marrón, viajó otras dos veces a La Boca en 2023 y el marcador fue idéntico: 3-1 en la Copa de la Liga y en la Liga Profesional.

Cabe recordar que Platense y Boca iniciarán las hostilidades a partir de las 21:15, con el arbitraje de Jorge Baliño y la asistencia de Lucas Novelli en el VAR.

Martín Palermo enfrenta a Boca: su historial completo como DT

  1. Boca 2-1 Godoy Cruz: Torneo Inicial 2012
  2. Godoy Cruz 1-1 Boca: Torneo Final 2013
  3. Godoy Cruz 2-2 Boca: Torneo Inicial 2013
  4. Boca 4-2 Arsenal: Torneo Final 2014
  5. Arsenal 1-1 Boca: Torneo de Primera División 2014
  6. Aldosivi 0-3 Boca: Liga Profesional 2021
  7. Aldosivi 1-2 Boca: Copa de la Liga Profesional 2022
  8. Boca 3-1 Platense: Liga Profesional 2023
  9. Boca 3-1 Platense: Copa de la Liga Profesional 2023

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