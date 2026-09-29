Con Tello al clásico de Córdoba, AFA designó a los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura

Tras el parate por la fecha FIFA, el Torneo Clausura 2026 se reanudará el próximo fin de semana con una fecha 11 que tendrá partidos interesantes y que pueden llegar a ser decisivos de cara al tramo final de la fase inicial.

Sin duda, el plato fuerte de la jornada será el clásico que Talleres de Córdoba y Belgrano protagonizarán el domingo a las 17:00. Según el anuncio oficial de la AFA y la Liga Profesional, el árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Anteriormente, la acción arrancará el viernes cuando Independiente reciba a Instituto de Córdoba desde las 19:00. Ese duelo será comandado por Hernán Mastrángelo, en tanto que José Carreras lo asistirá desde la cabina.

Más tarde ese mismo día, Boca será local de Unión de Santa Fe en un compromiso en el que Sebastián Martínez impartirá justicia en el campo de juego y Sebastián Bresba tendrá a su cargo el videoarbitraje.

Además, cabe resaltar que el duelo entre Sarmiento de Junín y River, que se pospuso para el miércoles 14 de octubre, todavía no cuenta con autoridades definidas.

Se viene la fecha 11 del Torneo Clausura: árbitros confirmados

viernes 2 de octubre

Independiente vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Germanotta

Boca vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:30

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Gastón Suárez

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona B) - 21:30

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mariano Ascensi

sábado 3 de octubre

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) - 14:45

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Eric Grunmann

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Joaquín Gil

Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) - 17:00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga

Newell's vs. Lanús (Zona A) - 17:00

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Verlotta

domingo 4 de octubre

Huracán vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Julio Fernández

Talleres de Córdoba vs. Belgrano (Interzonal) - 17:00

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Diego Romero

Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) - 19:15

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Nelson Sosa

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) - 21:30

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariana De Almeida

lunes 5 de octubre

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 16:45

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Belén Bevilacqua

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Vélez vs. Platense (Zona A) - 19:00

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Lucas Cavallero

Banfield vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

miércoles 14 de octubre

Sarmiento de Junín vs. River (Zona B) - 19:00