Con Tello al clásico de Córdoba, AFA designó a los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura
Este martes, la entidad madre del fútbol argentino dio a conocer los equipos arbitrales que impartirán justicia en el regreso del campeonato.
Tras el parate por la fecha FIFA, el Torneo Clausura 2026 se reanudará el próximo fin de semana con una fecha 11 que tendrá partidos interesantes y que pueden llegar a ser decisivos de cara al tramo final de la fase inicial.
Sin duda, el plato fuerte de la jornada será el clásico que Talleres de Córdoba y Belgrano protagonizarán el domingo a las 17:00. Según el anuncio oficial de la AFA y la Liga Profesional, el árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
Anteriormente, la acción arrancará el viernes cuando Independiente reciba a Instituto de Córdoba desde las 19:00. Ese duelo será comandado por Hernán Mastrángelo, en tanto que José Carreras lo asistirá desde la cabina.
Más tarde ese mismo día, Boca será local de Unión de Santa Fe en un compromiso en el que Sebastián Martínez impartirá justicia en el campo de juego y Sebastián Bresba tendrá a su cargo el videoarbitraje.
Además, cabe resaltar que el duelo entre Sarmiento de Junín y River, que se pospuso para el miércoles 14 de octubre, todavía no cuenta con autoridades definidas.
Se viene la fecha 11 del Torneo Clausura: árbitros confirmados
viernes 2 de octubre
Independiente vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:15
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
- VAR: José Carreras
- AVAR: Lucas Germanotta
Boca vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:30
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Gastón Suárez
Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona B) - 21:30
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Mariano Ascensi
sábado 3 de octubre
Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) - 14:45
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Eric Grunmann
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Joaquín Gil
Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) - 17:00
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: José Díaz
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Javier Uziga
Newell's vs. Lanús (Zona A) - 17:00
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Diego Verlotta
domingo 4 de octubre
Huracán vs. Aldosivi (Zona B) - 14:45
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Julio Fernández
Talleres de Córdoba vs. Belgrano (Interzonal) - 17:00
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Diego Romero
Argentinos Juniors vs. Tigre (Zona B) - 19:15
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Nelson Sosa
Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing (Zona B) - 21:30
- Árbitro: Felipe Viola
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Mariana De Almeida
lunes 5 de octubre
Deportivo Riestra vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 16:45
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Belén Bevilacqua
Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Vélez vs. Platense (Zona A) - 19:00
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Lucas Cavallero
Banfield vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Walter Ferreyra
- Asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Martín Despósito
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Carla López
miércoles 14 de octubre
Sarmiento de Junín vs. River (Zona B) - 19:00
- (Árbitros a designar)