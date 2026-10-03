Defensa y Justicia vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

Defensa y Justicia recibe hoy sábado a San Lorenzo de Almagro, desde las 14.45 en el estadio Tito Momaghello, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina, quien tendrá como asistentes a Eric Grunmann y Maximiliano Castelli, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro. Además, Silvio Trucco está al mando del VAR y Joaquín Gil del AVAR.El Halcón sumó diez puntos de los últimos 15 y eso lo impulsó hasta la cuarta posición de la Zona A con 18 unidades, a cuatro del líder Instituto de Córdoba. Los dirigidos por Julio Vaccari empataron de manera polémica con Central Córdoba en Santiago del Estero y no pudieron trepar más en la tabla.

El Ciclón sigue sin enderezar el barco y no se ve la luz al final del camino a pesar de la llegada de Rubén Darío Insua. Desde la llegada del histórico DT, igualó 1 a 1 con Independiente de Avellaneda y cayó 2 a 0 ante Boca Juniors. San Lorenzo está décimo en la tabla con 11 unidades, a cinco de los puestos de clasificación.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Defensa: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Facundo Farías, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insua

Cómo ver Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo de Almagro por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (Codificado).