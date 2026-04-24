Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente visitará este viernes a Deportivo Riestra, por la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita quedar con un pie y medio dentro de los playoffs. El encuentro está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza y el árbitro designado fue Luis Lobo Medina, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

El "Rojo" llega a este enfrentamiento en un muy buen momento, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y el restante fue un empate frente a Boca en La Bombonera. Estos resultados despejaron las dudas sobre la continuidad de su director técnico, Gustavo Quinteros, y le permitieron al equipo meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

En caso de quedarse con la victoria, el equipo de Avellaneda llegará a los 24 puntos y quedará prácticamente clasificado a la próxima instancia de este Torneo Apertura, donde busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos a nivel local.

Deportivo Riestra, por su parte, atraviesa un 2026 para el olvido. Los ahora dirigidos por Guillermo Duró, que vienen de perder ante Talleres de Córdoba en la última fecha, marchan últimos en la Zona A con solo siete puntos y son el único equipo junto a Aldosivi de Mar del Plata que todavía no sumó de a tres.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Miguel Barbieri; Rodrigo Sayavedra, Matías Ignacio García, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Jonathan Herrera y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Deportivo Riestra e Independiente por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.