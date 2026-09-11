Menú
Crónica en vivo

MUCHO RIESGO

Desde que se le escapó un campeonato: la maldición que River buscará cortar en su visita a Atlético Tucumán

Mañana por la tarde, el Millonario intentará vencer al Decano por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y ponerle fin a una racha negativa.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En el tercer partido de Leonardo Ponzio como DT, River buscará ratificar su levantada, pero para eso tendrá un duro escollo: visitará a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Al margen de la actualidad y las capacidades futbolísticas de cada equipo, para el Millonario será una prueba de riesgo, ya que arrastra un registro lamentable a la hora de visitar el Monumental José Fierro.

Concretamente hace siete años que la Banda no logra vencer al Decano en el Jardín de la República. De hecho, la última vez fue 1-0 en 2019 con un solitario gol de Cristian Ferreira. Después pasaron seis encuentros, de los cuales cosechó cuatro empates y dos derrotas.

El antecedente más recordado fue en la Superliga 2019/20. Aquel 7 de marzo, en un duelo con muchas polémicas por la última jornada, el empate 1-1 privó a los dirigidos por Marcelo Gallardo de consagrarse y le dio el título a Boca, su máximo rival, en una definición para el infarto.

Los recuerdos recientes tampoco son gratos para el conjunto de Núñez, que la última vez que se trasladó a aquel reducto, en septiembre del año pasado, cayó por 2-0.

Por todo eso, el cotejo que tendrá lugar mañana desde las 17:30 será un examen clave para un River que, independientemente de sus leves mejoras, quiere mejorar y encontrar el camino.

River visita a Atlético Tucumán: la racha sin ganar en el José Fierro

  • Atlético Tucumán 3-0 River | Copa de la Superliga 2019
  • Atlético Tucumán 1-1 River | Superliga 2019/20
  • Atlético Tucumán 1-1 River | Liga Profesional 2021
  • Atlético Tucumán 1-1 River | Liga Profesional 2023
  • Atlético Tucumán 0-0 River | Copa de la Liga Profesional 2024
  • Atlético Tucumán 2-0 River | Torneo Clausura 2025

Esta nota habla de:
1
La pésima noticia que Lionel Scaloni recibió en medio de las dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina
DURO GOLPE

La pésima noticia que Lionel Scaloni recibió en medio de las dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina

2
El Vasco Arruabarrena y Boca recibieron un alegrón de cara al tramo final del año
ES NECESARIO

El Vasco Arruabarrena y Boca recibieron un alegrón de cara al tramo final del año

3
Boca hizo caja y vendió a Kevin Zenón: los números del pase al Atlas de México
SACÓ ALGO

Boca hizo caja y vendió a Kevin Zenón: los números del pase al Atlas de México

4
Sufre Arruabarrena: Boca perdió a un futbolista que iba a ser titular frente a Central Córdoba de Santiago del Estero
SUMA BAJAS

Sufre Arruabarrena: Boca perdió a un futbolista que iba a ser titular frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

5
Insólito: Mauricio Pochettino reclamó un campeonato de hace casi una década
HERIDA ABIERTA

Insólito: Mauricio Pochettino reclamó un campeonato de hace casi una década

Últimas noticias de Atlético Tucumán