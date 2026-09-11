Desde que se le escapó un campeonato: la maldición que River buscará cortar en su visita a Atlético Tucumán

En el tercer partido de Leonardo Ponzio como DT, River buscará ratificar su levantada, pero para eso tendrá un duro escollo: visitará a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Al margen de la actualidad y las capacidades futbolísticas de cada equipo, para el Millonario será una prueba de riesgo, ya que arrastra un registro lamentable a la hora de visitar el Monumental José Fierro.

Concretamente hace siete años que la Banda no logra vencer al Decano en el Jardín de la República. De hecho, la última vez fue 1-0 en 2019 con un solitario gol de Cristian Ferreira. Después pasaron seis encuentros, de los cuales cosechó cuatro empates y dos derrotas.

%uD83D%uDD25 Tercer gol en ocho días para Cristian Ferreira, la #FiguraRiver en Tucumán. pic.twitter.com/rTXwAxbuLD March 11, 2019

El antecedente más recordado fue en la Superliga 2019/20. Aquel 7 de marzo, en un duelo con muchas polémicas por la última jornada, el empate 1-1 privó a los dirigidos por Marcelo Gallardo de consagrarse y le dio el título a Boca, su máximo rival, en una definición para el infarto.

Los recuerdos recientes tampoco son gratos para el conjunto de Núñez, que la última vez que se trasladó a aquel reducto, en septiembre del año pasado, cayó por 2-0.

Por todo eso, el cotejo que tendrá lugar mañana desde las 17:30 será un examen clave para un River que, independientemente de sus leves mejoras, quiere mejorar y encontrar el camino.

River visita a Atlético Tucumán: la racha sin ganar en el José Fierro