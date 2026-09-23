Diego Dabove renunció y Tigre se quedó sin DT

La descarnada lucha en la Liga Profesional acaba de cargarse a otro entrenador, ya que este miércoles Diego Dabove se fue de Tigre.

Tras cosechar tres caídas consecutivas en el Torneo Clausura 2026 y solo dos victorias en los últimos diez compromisos, el entrenador presentó la renuncia y le puso fin a su ciclo en el Matador.

La decisión fue motivada por el mal momento del elenco de Victoria que, luego de ser eliminado de la Copa Sudamericana, hoy está afuera del top 8 en la Zona B del campeonato local y muy lejos de los puestos de clasificación a los torneos internacionales en la tabla anual.

Desde su llegada a principios de 2025, el exestratega de Argentinos Juniors y San Lorenzo, entre otros, dirigió al conjunto azulgrana en 77 ocasiones y cerró su etapa con saldo positivo: 29 victorias, 25 empates y 23 derrotas.

Así las cosas, Dabove se convirtió en el séptimo director técnico en dejar su cargo durante este semestre y el vigésimo quinto en lo que va de 2026.