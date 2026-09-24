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Diego Dabove se arrepintió y seguirá siendo el entrenador de Tigre: el motivo

Menos de 24 horas después de presentar la renuncia, el entrenador reculó y continuará al frente del Matador.

Edelmiro Balmaceda
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Ayer por la tarde, la noticia sobre la renuncia de Diego Dabove sacudió a todo Tigre y sorprendió a gran parte de la Liga Profesional. Sin embargo, el DT dio marcha atrás este jueves y seguirá al mando del plantel.

La decisión del entrenador había sido provocada por la reciente seguidilla de malos resultados y la resistencia de una buena parte de los hinchas a su continuidad.

Pero si bien ya se había despedido puertas adentro, hoy hubo algo que modificó todo: el apoyo de los futbolistas.

Los jugadores, en su conjunto, respaldaron al exestratega de San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros, mientras que la dirigencia hizo lo propio más tarde en una reunión.

Así las cosas, Dabove dirigirá el entrenamiento vespertino, que iba a quedar a cargo de Juan Carlos Blengio. Además, se espera una conferencia de prensa pautada para alrededor de las 19:00.

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