Diego Dabove se arrepintió y seguirá siendo el entrenador de Tigre: el motivo

Ayer por la tarde, la noticia sobre la renuncia de Diego Dabove sacudió a todo Tigre y sorprendió a gran parte de la Liga Profesional. Sin embargo, el DT dio marcha atrás este jueves y seguirá al mando del plantel.

La decisión del entrenador había sido provocada por la reciente seguidilla de malos resultados y la resistencia de una buena parte de los hinchas a su continuidad.

Pero si bien ya se había despedido puertas adentro, hoy hubo algo que modificó todo: el apoyo de los futbolistas.

Los jugadores, en su conjunto, respaldaron al exestratega de San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros, mientras que la dirigencia hizo lo propio más tarde en una reunión.

Así las cosas, Dabove dirigirá el entrenamiento vespertino, que iba a quedar a cargo de Juan Carlos Blengio. Además, se espera una conferencia de prensa pautada para alrededor de las 19:00.