Eduardo Coudet deja de ser DT de River y anunciarán su salida en conferencia de prensa

Luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe, Eduardo "Chacho" Coudet dejará de ser el director técnico de River Plate. Esta tarde, a las 15, el entrenador se sentará junto con el presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli para brindar su última conferencia ante los medios.

Tras suspender la conferencia de prensa ante la eliminación de la Copa Sudamericana, el "Chacho" mantuvo una reunión hasta cerca de las dos de la la madrugada en el Monumental y adelantó que dejaría su cargo. Ante su círculo íntimo, reconoció que nunca terminó de encontrarle la vuelta al funcionamiento del equipo.

Cabe recordar que en una de sus últimas apariciones públicas, el entrenador sostuvo que "no quiere hacerle mal a River", una definición que fue leída como una señal de apertura a dar un paso al costado si los resultados no se alcanzaban.

En las últimas semanas, el "Millonario" solo sumó una victoria en ocho partidos oficiales, quedó fuera de la Copa Argentina y perdió la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba. Actualmente, el conjunto marcha 14° en la Zona B del Torneo Clausura y 11° en la tabla anual, lejos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

El balance de la era Coudet en River muestra 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 26 partidos oficiales.

Mientras tanto, el plantel tiene previsto entrenar a las 15.30, muy probablemente bajo conducción interina de Marcelo Escudero (DT de la Reserva). El equipo volverá a jugar el domingo ante Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura.



