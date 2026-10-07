El Superclásico tiene fecha y hora: la Liga Profesional confirmó la agenda para las próximas fechas del Torneo Clausura

Este fin de semana se disputará la 12, pero con tiempo de anticipación, la Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, que tendrá el Superclásico como plato fuerte.

El partido entre Boca y River, que se verán las caras por segunda vez en el año, se disputará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00, en La Bombonera.

Respecto al Xeneize, el duelo frente a Talleres de Córdoba finalmente se disputará el viernes 16 de octubre, en medio de su serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Además, en ese lapso habrá otros dos clásicos: el domingo 18 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda, Racing será local de Independiente, mientras que el sábado 24 de octubre, Banfield y Lanús chocarán en el Estadio Florencio Sola.

Cómo sigue el Torneo Clausura

fecha 13

JUEVES 15 DE OCTUBRE

Huracán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 20:00

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Defensa y Justicia vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:00

Boca vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 21:30

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 15:00

Platense vs. Lanús (Zona A) - 17:30

Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) - 17:30

Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 20:00

Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) - 20:00

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Racing vs. Independiente (Interzonal) - 14:45

Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo (Zona A) - 18:00

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) - 18:00

Belgrano vs. River (Zona B) - 20:15

LUNES 19 DE OCTUBRE

Newell's vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 19:00

Sarmiento de Junín vs. Barracas Central (Zona B) - 19:00

Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:15

fecha 14

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Gimnasia de Mendoza vs. Platense (Zona A) - 18:30

Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 19:00

Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 21:15

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Banfield vs. Lanús (Interzonal) - 14:45

Talleres de Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 17:00

San Lorenzo vs. Newell's (Zona A) - 19:15

Rosario Central vs. Huracán (Zona B) - 21:30

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) - 14:45

Independiente vs. Boca (Zona A) - 17:00

River vs. Racing (Zona B) - 19:15

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Vélez (Zona A) - 21:30

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 21:30

LUNES 26 DE OCTUBRE

Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 19:00

Instituto de Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 21:15

MARTES 27 DE OCTUBRE

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:00

fecha 15

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 19:00

Huracán vs. Tigre (Zona B) - 19:00

Sarmiento de Junín vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15

Racing vs. Aldosivi (Zona B) - 21:15

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Defensa y Justicia vs. Independiente (Zona A) - 14:45

Deportivo Riestra vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 17:00

Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) - 19:15

Estudiantes de La Plata vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 21:30

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Boca vs. River (Interzonal) - 15:00

Newell's vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 18:30

Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) - 18:30

Lanús vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 20:45

LUNES 2 DE NOVIEMBRE