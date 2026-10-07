El Superclásico tiene fecha y hora: la Liga Profesional confirmó la agenda para las próximas fechas del Torneo Clausura
Este miércoles, la organización del campeonato dio a conocer la hoja de ruta para las próximas semanas, en las que tendrá lugar el duelo entre Boca y River.
Este fin de semana se disputará la 12, pero con tiempo de anticipación, la Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, que tendrá el Superclásico como plato fuerte.
El partido entre Boca y River, que se verán las caras por segunda vez en el año, se disputará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00, en La Bombonera.
Respecto al Xeneize, el duelo frente a Talleres de Córdoba finalmente se disputará el viernes 16 de octubre, en medio de su serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.
Además, en ese lapso habrá otros dos clásicos: el domingo 18 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda, Racing será local de Independiente, mientras que el sábado 24 de octubre, Banfield y Lanús chocarán en el Estadio Florencio Sola.
Cómo sigue el Torneo Clausura
fecha 13
JUEVES 15 DE OCTUBRE
- Huracán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 20:00
VIERNES 16 DE OCTUBRE
- Defensa y Justicia vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:00
- Boca vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 21:30
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
- Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 15:00
- Platense vs. Lanús (Zona A) - 17:30
- Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) - 17:30
- Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 20:00
- Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) - 20:00
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
- Racing vs. Independiente (Interzonal) - 14:45
- Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo (Zona A) - 18:00
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) - 18:00
- Belgrano vs. River (Zona B) - 20:15
LUNES 19 DE OCTUBRE
- Newell's vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 19:00
- Sarmiento de Junín vs. Barracas Central (Zona B) - 19:00
- Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:15
fecha 14
VIERNES 23 DE OCTUBRE
- Gimnasia de Mendoza vs. Platense (Zona A) - 18:30
- Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 19:00
- Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 21:15
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Banfield vs. Lanús (Interzonal) - 14:45
- Talleres de Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 17:00
- San Lorenzo vs. Newell's (Zona A) - 19:15
- Rosario Central vs. Huracán (Zona B) - 21:30
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) - 14:45
- Independiente vs. Boca (Zona A) - 17:00
- River vs. Racing (Zona B) - 19:15
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Vélez (Zona A) - 21:30
- Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 21:30
LUNES 26 DE OCTUBRE
- Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 19:00
- Instituto de Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 21:15
MARTES 27 DE OCTUBRE
- Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:00
fecha 15
VIERNES 30 DE OCTUBRE
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 19:00
- Huracán vs. Tigre (Zona B) - 19:00
- Sarmiento de Junín vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15
- Racing vs. Aldosivi (Zona B) - 21:15
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Defensa y Justicia vs. Independiente (Zona A) - 14:45
- Deportivo Riestra vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 17:00
- Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) - 19:15
- Estudiantes de La Plata vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 21:30
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
- Boca vs. River (Interzonal) - 15:00
- Newell's vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 18:30
- Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) - 18:30
- Lanús vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 20:45
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
- Platense vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 19:00
- Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 21:15
- Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona B) - 21:15