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El Superclásico tiene fecha y hora: la Liga Profesional confirmó la agenda para las próximas fechas del Torneo Clausura

Este miércoles, la organización del campeonato dio a conocer la hoja de ruta para las próximas semanas, en las que tendrá lugar el duelo entre Boca y River.

Edelmiro Balmaceda
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Este fin de semana se disputará la 12, pero con tiempo de anticipación, la Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, que tendrá el Superclásico como plato fuerte.

El partido entre Boca y River, que se verán las caras por segunda vez en el año, se disputará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00, en La Bombonera.

Respecto al Xeneize, el duelo frente a Talleres de Córdoba finalmente se disputará el viernes 16 de octubre, en medio de su serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Además, en ese lapso habrá otros dos clásicos: el domingo 18 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda, Racing será local de Independiente, mientras que el sábado 24 de octubre, Banfield y Lanús chocarán en el Estadio Florencio Sola.

Cómo sigue el Torneo Clausura

fecha 13

JUEVES 15 DE OCTUBRE

  • Huracán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 20:00

VIERNES 16 DE OCTUBRE

  • Defensa y Justicia vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 19:00
  • Boca vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 21:30

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

  • Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 15:00
  • Platense vs. Lanús (Zona A) - 17:30
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) - 17:30
  • Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 20:00
  • Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) - 20:00

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

  • Racing vs. Independiente (Interzonal) - 14:45
  • Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo (Zona A) - 18:00
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B) - 18:00
  • Belgrano vs. River (Zona B) - 20:15

LUNES 19 DE OCTUBRE

  • Newell's vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 19:00
  • Sarmiento de Junín vs. Barracas Central (Zona B) - 19:00
  • Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 21:15

fecha 14

VIERNES 23 DE OCTUBRE

  • Gimnasia de Mendoza vs. Platense (Zona A) - 18:30
  • Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín (Zona B) - 19:00
  • Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) - 21:15

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Banfield vs. Lanús (Interzonal) - 14:45
  • Talleres de Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - 17:00
  • San Lorenzo vs. Newell's (Zona A) - 19:15
  • Rosario Central vs. Huracán (Zona B) - 21:30

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) - 14:45
  • Independiente vs. Boca (Zona A) - 17:00
  • River vs. Racing (Zona B) - 19:15
  • Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Vélez (Zona A) - 21:30
  • Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - 21:30

LUNES 26 DE OCTUBRE

  • Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - 19:00
  • Instituto de Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - 21:15

MARTES 27 DE OCTUBRE

  • Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - 19:00

fecha 15

VIERNES 30 DE OCTUBRE

  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - 19:00
  • Huracán vs. Tigre (Zona B) - 19:00
  • Sarmiento de Junín vs. Rosario Central (Zona B) - 21:15
  • Racing vs. Aldosivi (Zona B) - 21:15

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

  • Defensa y Justicia vs. Independiente (Zona A) - 14:45
  • Deportivo Riestra vs. Talleres de Córdoba (Zona A) - 17:00
  • Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) - 19:15
  • Estudiantes de La Plata vs. Instituto de Córdoba (Zona A) - 21:30

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

  • Boca vs. River (Interzonal) - 15:00
  • Newell's vs. Unión de Santa Fe (Zona A) - 18:30
  • Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) - 18:30
  • Lanús vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - 20:45

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

  • Platense vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - 19:00
  • Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors (Zona B) - 21:15
  • Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona B) - 21:15

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