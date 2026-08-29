En un final infartante, Gimnasia de La Plata derrotó a Rosario Central y se reencontró con la victoria en el Torneo Clausura
Después de una racha más que negativa, Gimnasia de La Plata venció como visitante a Rosario Central y consiguió un enorme triunfo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.
Luego de semanas muy complicadas, Gimnasia de La Plata derrotó 2-1 a Rosario Central por la fecha 7 y volvió a sumar de a tres en el Torneo Clausura 2026.
Después de un arranque bárbaro del semestre, la caída en el clásico contra Estudiantes le provocó un golpazo al Lobo, que se quedó afuera de la Copa Argentina y venía de perder frente a Gimnasia de Mendoza. En ese contexto, hoy llegaba de punto al siempre difícil Gigante de Arroyito, pero logró salir airoso.
Durante el primer tiempo, el juego fue parejo. Con un remate de Ángel Di María y un gol de Marco Ruben anulado por posición adelantada, el Canalla tuvo lo suyo, mientras que Jeremías Ledesma evitó el festejo del Lobo en una pelota parada.
Ya en el complemento, el equipo dirigido por Ariel Pereyra salió mejor plantado y aprovechó la zozobra de su rival. Así, tras un avance por la derecha a los 13', Nacho Fernández recibió la pelota, remató contra un caño, con la fortuna de que, en el rebote, Ledesma metió el balón en su propia meta.
A partir de ahí, el elenco de Jorge Almirón dejó espacios y, con pocas ideas, se lanzó a la búsqueda de un empate que llegaría recién a los 40 minutos y de manera sorpresiva, con un invento de Jaminton Campaz.
Sin embargo, la alegría no le duró nada al combinado local, ya que en la siguiente acción Facundo Mallo se equivocó en una salida, Agustín Colazo condujo y, finalmente, Ignacio Miramón selló las cifras definitivas.
Con el triunfo, Gimnasia alcanzó los 12 puntos en la Zona B e igualó la línea de Sarmiento de Junín en el segundo puesto.
Por su parte, tras la eliminación de la Copa Libertadores, Rosario Central ahora lleva tres cotejos sin ganar y quedó con 11 unidades.