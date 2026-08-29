En un final infartante, Gimnasia de La Plata derrotó a Rosario Central y se reencontró con la victoria en el Torneo Clausura

Luego de semanas muy complicadas, Gimnasia de La Plata derrotó 2-1 a Rosario Central por la fecha 7 y volvió a sumar de a tres en el Torneo Clausura 2026.

Después de un arranque bárbaro del semestre, la caída en el clásico contra Estudiantes le provocó un golpazo al Lobo, que se quedó afuera de la Copa Argentina y venía de perder frente a Gimnasia de Mendoza. En ese contexto, hoy llegaba de punto al siempre difícil Gigante de Arroyito, pero logró salir airoso.

Durante el primer tiempo, el juego fue parejo. Con un remate de Ángel Di María y un gol de Marco Ruben anulado por posición adelantada, el Canalla tuvo lo suyo, mientras que Jeremías Ledesma evitó el festejo del Lobo en una pelota parada.

¡ERA UN GOLAZO, ANGELITO! Di María tiró un caño y sacó un gran remate, pero se encontró con un atajadón de Nelson Insfrán.



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¿SERÁ LA MEJOR ATAJADA DE LA FECHA? Impresionante tapadón de Conan Ledesma para evitar el gol de Gimnasia ante Rosario Central.



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SE JUNTARON LOS QUE SABEN PARA UN GOLAZO, PERO FUE OFFSIDE: asistencia de Angelito Di María y definición de crack de Marco Ruben, que no sube al marcador en Rosario Central vs. Gimnasia.



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Ya en el complemento, el equipo dirigido por Ariel Pereyra salió mejor plantado y aprovechó la zozobra de su rival. Así, tras un avance por la derecha a los 13', Nacho Fernández recibió la pelota, remató contra un caño, con la fortuna de que, en el rebote, Ledesma metió el balón en su propia meta.

¿GOL DE NACHO O DE CONAN EN CONTRA? Fenrnández remató, la pelota dio en el palo y rebotó en Ledesma para convertirse en el 1-0 de Gimnasia a Rosario Central.



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A partir de ahí, el elenco de Jorge Almirón dejó espacios y, con pocas ideas, se lanzó a la búsqueda de un empate que llegaría recién a los 40 minutos y de manera sorpresiva, con un invento de Jaminton Campaz.

¡GOLAZO DEL BICHITO! Campaz pasó entre dos jugadores de Gimnasia y sacó un zurdazo cruzado, que pegó en el palo y se metió para el 1-1 de Rosario Central.



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Sin embargo, la alegría no le duró nada al combinado local, ya que en la siguiente acción Facundo Mallo se equivocó en una salida, Agustín Colazo condujo y, finalmente, Ignacio Miramón selló las cifras definitivas.

¡LOCURA DEL LOBO EN EL GIGANTE! Golazo de Miramón para estampar el 2-1 de Gimnasia contra Rosario Central a pocos minutos del final.



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Con el triunfo, Gimnasia alcanzó los 12 puntos en la Zona B e igualó la línea de Sarmiento de Junín en el segundo puesto.

Por su parte, tras la eliminación de la Copa Libertadores, Rosario Central ahora lleva tres cotejos sin ganar y quedó con 11 unidades.