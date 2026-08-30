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TRINFAZO

En un partidazo, River le ganó a Banfield 3 a 2 por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

En un partido con muchos goles, River Plate le ganó a Banfield de visitante en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera
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River Plate, venció 3 a 2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Millonario consiguió un triunfo muy importante en el debut de Leonardo Ponzio como DT.

AVISÓ RIVER: en el arranque del partido, Thiago Almada probó de tiro libre y la pelota pasó muy cerca

TUVO EL GOL RIVER: a los 16 minutos del primer tiempo, el Ruso Rodríguez le tapo un tiro de afuera del área a Thiago Almada.

OTRA ATAJADA DEL RUSO: a los 23 minutos del PT, el arquero le tapó un mano a mano a Driussi. 

GOL DE RIVER: a los 32 minutos del PT, Correa le picó la pelota a Driussi que definió de volea para abrir el marcador.

 

PENAL REPETIDO Y GOL DE RIVER: sobre el final del PT, bajaron a Almada dentro del área. El arquero le atajó el penal al 23, pero se debió repetir por invación dentro del área.

GOL DE BANFIELD: a los 18 minutos del segundo tiempo, Sepúlveda descontó de cabeza tras un rebote de Beltrán.

LLEGÓ EL TERCERO DE RIVER: a los 25 minutos del ST, Correa convirtió con un fuerte disparo al primer palo.

GOLAZO DE BANFIELD: a los 37 minutos del ST, Sepúlveda enganchó para adentro y realizó un tiro potente para convertir su doblete.




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