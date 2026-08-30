En un partidazo, River le ganó a Banfield 3 a 2 por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

River Plate, venció 3 a 2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Millonario consiguió un triunfo muy importante en el debut de Leonardo Ponzio como DT.

AVISÓ RIVER: en el arranque del partido, Thiago Almada probó de tiro libre y la pelota pasó muy cerca

¡AVISÓ THIAGO! Almada probó de tiro libre pero la pelota se fue cerca del arco y se perdió el primero de River ante Banfield.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Ak2hNpgkgx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

TUVO EL GOL RIVER: a los 16 minutos del primer tiempo, el Ruso Rodríguez le tapo un tiro de afuera del área a Thiago Almada.

¡ATAJADÓN DEL RUSO RODRÍGUEZ! El arquero de Banfield se lució y le negó un golazo a Thiago Almada.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/jUEuVyKKU0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

OTRA ATAJADA DEL RUSO: a los 23 minutos del PT, el arquero le tapó un mano a mano a Driussi.

¡OTRA VEZ EL RUSO SALVA AL TALADRO! Diego Rodríguez lo atoró a Driussi y volvió a evitar el gol de River.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/mCXARt0Lzh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

GOL DE RIVER: a los 32 minutos del PT, Correa le picó la pelota a Driussi que definió de volea para abrir el marcador.

¡¡GOLAZO TOTAL DE RIVER!! Ángel Correa metió una asistencia TOP y Sebastián Driussi definió con un volea infernal para marcar el 1-0 del equipo de Leo Ponzio ante Banfield.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/yMjjr5UyGd — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

PENAL REPETIDO Y GOL DE RIVER: sobre el final del PT, bajaron a Almada dentro del área. El arquero le atajó el penal al 23, pero se debió repetir por invación dentro del área.

¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DE THIAGO ALMADA EN RIVER! El Guayo logró vencer al Ruso Rodríguez, cruzó el derechazo y marcó el 2-0 del Millonario ante Banfield. ¡Aplausos de Leo Ponzio en el festejo!



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/tiz7jdwLMg — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

¡Atención a esta repe! Almada falló su penal, pero los jugadores del Taladro invadieron y se tuvo que repetir el tiro.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/0K71GJQF9K — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

GOL DE BANFIELD: a los 18 minutos del segundo tiempo, Sepúlveda descontó de cabeza tras un rebote de Beltrán.

DESCONTÓ EL TALADRO: Bruno Sepúlveda aprovechó el rebote de Santiago Beltrán y marcó el 1-2 del Taladro ante River. ¡Hay partido!



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/91In7i1otm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

LLEGÓ EL TERCERO DE RIVER: a los 25 minutos del ST, Correa convirtió con un fuerte disparo al primer palo.

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/IQszW3d7Rk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

GOLAZO DE BANFIELD: a los 37 minutos del ST, Sepúlveda enganchó para adentro y realizó un tiro potente para convertir su doblete.

¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/UbMZP3b1TF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026







