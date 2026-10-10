Estos son los partidos del fútbol argentino para hoy, sábado 10 de octubre de 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tendrá este sábado cuatro encuentros de notable relevancia para disfrutar: entre ellos se destaca la visita de Estudiantes de La Plata a Santiago del Estero y la "vuelta" en condición de local de River Plate, tras varios días de "descanso" en el torneo.

El viernes arrancó la fecha 12, que presentó el triunfo de Sarmiento de Junín sobre Aldosivi en Mar del Plata por 3 a 1, la igualdad en un tanto entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Atlético Tucumán, la victoria de Defensa y Justicia por 2 a 0 en Santa Fe frente a Unión y el vibrante empate en Córdoba entre Instituto y Boca Juniors por 2 a 2.

Partido entre "vecinos"

Para este sábado, desde las 15.45, se espera el choque entre Barracas Central y Huracán en un cotejo que corresponde al Grupo B y en el que ambos necesitan sumar de a tres para consolidar su posición en el reducido. Contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

PROBABLES FORMACIONES

Barracas Central: Marcelo Mino, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Nicolas Demartini, Elias Pereyra, Dardo Miloc, Rodrigo Bogarin, Ivan Tapia, Rafael Barrios, Nicolás Orsini, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernan Galindez, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Jordy Caicedo, Oscar Cortes, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.

Vista riesgosa del "pincha"

Desde las 17 en el Estadio Madre de Ciudades, por el Grupo A, Central Córdoba recibirá al "pincha" que, si bien tiene su mente en el partido de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo a jugarse en la semana, no puede descuidar su presente en el torneo local, ya que hoy se encuentra a cuatro puntos de la zona de los ocho. El partido será conducido por Carlos Gareano.

PROBABLES FORMACIONES

Central Córdoba: Alan Aguerre, Dario Jorge Caceres Ovelar, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Fernando Martinez, Marcos Iacobellis, Matias Vera, Lucas Gonzalez, Michael Santos, Diego Barrera, Leonardo Sequeira. DT: Sebastian Dominguez.

Estudiantes: Fabricio Iacovich, Gastón Benedetti Taffarel, Leandro Gonzalez Pirez, Eros Nazareno Mancuso, Tomas Palacios, Baltasar Rodriguez, Alexis Castro, Miguel Monsalve, Edwuin Cetre, Joaquín Tobio Burgos, Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Duelo de necesitados

A las 19.15 en Victoria, Tigre recibe a Banfield en un partido perteneciente a la Zona B y en el que los dos equipos hoy se encuentran afuera del reducido, por lo que un triunfo sería más que importante, y bajo la mirada del juez Pablo Echavarría.

PROBABLES FORMACIONES

Tigre: Felipe Zenobio, Federico Alvarez, Alan Barrionuevo, Joaquin Laso, Valentin Moreno, Santiago Lopez, Bruno Leyes, Santiago Gonzalez, Jabes Saralegui, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.

Banfield: Diego Rodriguez, Luis Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Federico Medina, Tomas Adoryan, Santiago Esquivel, Lisandro Pinero, Adrian Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Un vuelta "Monumental"

Finalmente, desde las 21.30 en el Estadio Monumental, el "millonario" vuelve a la actividad tras semanas de no jugar por la competencia doméstica y enfrente estará Estudiantes de Río Cuarto, que tiene un paso y medio en el descenso y que necesita triunfos propios y caídas ajenas para zafar de la zona roja. El juez del encuentro por la Zona B será Nazareno Arasa.

PROBABLES FORMACIONES

River Plate: Santiago Beltrán, Marcos Acuna, Nicolas Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Lautaro Pereyra, Fausto Vera, Tobías Luciano Andrada, Sebastián Driussi, Angel Correa, Tomas Galvan. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodriguez, Gabriel Alanis, Alejandro Cabrera, Tomás González, Gonzalo Joaquín González, Martín Garnerone, Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.