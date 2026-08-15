Estos son los seis partidos del fútbol argentino para hoy, sábado 15 de agosto de 2026

Tras el inicio en la noche de viernes de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional con el triunfo de Banfield ante Racing en Avellaneda, este sábado el fútbol argentino presentará este sábado diversos partidos con atractivo particular, ya que sobresale el clásico de La Plata, y las presentaciones de Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro.

El calendario de cotejos para el sábado es el siguiente: a las 14.30 jugarán en la ciudad de Mar del Plata, Aldosivi ante Tigre y a la misma hora, San Lorenzo frente a Unión de Santa Fe. A las 16.45 se disputará el clásico platense, y a las 19 habrá dos encuentros, por un lado, Belgrano recibirá a Independiente Rivadavia y en Rosario, Newells hará lo propio con Riestra. Cerrará la jornada a las 21.15 Platense recibiendo a Boca.

El primer plato ofrece dos cotejos interesantes, ya que por el Grupo B, a las 14.30 el "tiburón" marplatense espera por Tigre, y necesitado de sumar de a tres para intentar escapar de la "zona roja" del descenso. El árbitro del juego será Juan Pafundi.

A la misma hora, en el Bajo Flores y ante un clima especial por el Grupo A, el "Santo" de Néstor Gorosito se juega una "parada brava" ante Unión de Santa Fe, que siempre ofrece resistencia en el campo de juego. En encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Desde las 16.45, se paraliza la ciudad de La Plata para ver el enfrentamiento entre Estudiantes y Gimnasia, ambos de realidades distintas, ya que el "pincha" se encuentra anteúltima en su zona, mientras que el "lobo" está segundo de la suya. El juez del cotejo será Yael Falcón.

A partir de las 19 se juegan dos cotejos, en la ciudad de Córdoba, el último campeón Belgrano será local de la "lepra" mendocina por la Zona B, y con ambos luchando por subir en la tabla de posiciones. Este partido será arbitrado por Nazareno Arasa.

Por la Zona A, Newells buscará levantar su nivel ante su gente recibiendo a Riestra, que se encuentra en cuarta posición de su grupo, y que promete ser una amenaza para la "lepra" rosarina. El juez que impartirá justicia será Luis Medina.

Finalmente, desde las 21.15 en Vicente López y por la Zona A, Platense será local de Boca (que llevará público visitante) en un encuentro en el que ambos necesitan de una victoria para ingresar al grupo selecto de los ocho. El juez del partido será Jorge Ignacio Baliño.