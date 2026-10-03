Estos son los tres partidos del fútbol argentino para hoy, sábado 3 de octubre de 2026

En la continuación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), iniciada el viernes, se disputarán tres encuentros para tener en cuenta en la tabla de posiciones: este sábado se destaca la visita de San Lorenzo de Almagro a Florencio Varela para medirse ante Defensa y Justicia.

Todo comenzó ayer con la goleada de Boca Juniors sobre Unión de Santa Fe por 3 a 0 y la de Instituto de Córdoba sobre Independiente, por 4 a 1. También Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de la Plata igualaron en uno.

Hoy, desde las 14.45 en Florencio Varela, el "halcón" recibirá la visita del "ciclón" en un cotejo por la Zona A, en el que el local buscará los tres puntos para asentarse como equipo que clasifique a la segunda ronda, mientras que la visita intentará "levantar" la cabeza de la mano de Rubén Darío Insua. El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Defensa y Justicia: Matias Borgogno, Fernando Aurelio Román Villalba, David Martinez, Damián Fernández, Valentin Loza, Julian Lopez, Santiago Sosa, David Barbona, Juan Gutierrez, Leandro Fernandez, Jeremias Lucco. DT: Julio Vaccari.

San Lorenzo: Jose Devecchi, Guzmán Corujo Bríccola, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Mathias de Ritis, Facundo Farias, Nicolas Tripichio, Ezequiel Herrera, Mauricio Cardillo, Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insua.

A las 17 en la ciudad de Tucumán, Atlético recibirá a Barracas Central por la Zona B buscando ingresar al "grupo de los ocho" que clasifique a la instancia final del torneo en un cotejo que será arbitrado por Nicolás Ramírez.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti, Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari, Leonel Di Plácido, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Cesar Leonel Vega, Leandro Diaz, Nicolas Lamendola, Renzo Iván Tesuri. DT: Julio Cesar Falcioni.

Barracas Central: Marcelo Mino, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Nicolas Demartini, Elias Pereyra, Dardo Miloc, Esteban Rolon, Ivan Tapia, Rafael Barrios, Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Finalmente, a la misma hora pero en la ciudad de Rosario, Newells enfrentará a Lanús (ambos con 16 unidades) buscando escalar posiciones en el Grupo A y que estará controlado por Darío Herrera.

Newells: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.