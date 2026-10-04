Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Racing Club de Avellaneda hoy domingo, desde las 21.30 en el Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Felipe Viola, quien tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Daiana Milone, mientras que Julián Jerez será el cuarto árbitro. Además, Héctor Paletta está al mando del VAR y Mariana De Almeida del AVAR.

El León llega con la urgente necesidad de sumar un triunfo en su lucha por mantener la categoría. En sus últimos cotejos cayó ante Belgrano de Córdoba 2 a 1, Instituto de Córdoba 2 a 1 y Sarmiento de Junín 2 a 0.

La Academia llega con un panorama complejo que provocó la salida de Juan Pablo Vojvoda. Si bien en la última jornada venció 3 a 1 a Sarmiento, pero antes había perdido 2 a 1 ante Huracán y 2 a 1 frente a Atlético Tucumán.

Además, quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 3 a 2 con Boca Juniors. En el Clausura suma ocho puntos en diez fechas y está en la parte baja de la Zona B. Será el debut del interinato de Sebastián Romero y Luciano Aued.

Probables formaciones de Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Estudiantes (RC): Facundo Bruera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Gonzalo González, Tomás González; Gabriel Alanís, Mauro Valiente e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leandro Pérez, Adrián Fernández; Lautaro Díaz, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero y Luciano Aued

Cómo ver en vivo Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Racing Club de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional por TNT Sports Premuim. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.