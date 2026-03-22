Estudiantes de Río Cuarto vs. River, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Estudiantes de Río Cuarto recibe hoy domingo a River Plate, desde las 17.30 en el estadio Antonio Candini, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Nazareno Araza, con la asistencia desde el VAR de Salomé Di Iorio.

El local viene de quedarse sin Iván Delfino tras la derrota ante Belgrano de Córdoba y Gerardo Toro Acuña se hará cargo del equipo. Hasta el momento viene haciendo una campaña mala, con apenas una victoria y un empate en diez fechas, lo que lo deja último en la tabla de los promedios.

River parece revitalizado con Eduardo Coudet tras la salida de Marcelo Gallardo, y en ese sentido busca su tercer trunfo consecutivo tras llevarse los tres puntos ante Huracán y Sarmiento de Junín.

Todavía no está del todo claro si Coudet mantendrá a Kendry Páez o si le dará lugar desde el inicio al juvenil Joaquín Fleitas.

Probables formaciones Estudiantes (RC) vs. River por el Torneo Apertura 2026

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet

Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. River por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y River Plate por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO y Telecentro Play.