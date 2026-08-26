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NO FUE SUFICIENTE

Fernando Espinoza quiso farmear aura y la AFA lo castigó: no estará en la fecha 7 del Torneo Clausura

Tras designar a los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, la AFA dejó afuera a Fernando Espinoza, quien el último fin de semana protagonizó una situación insólita.

Edelmiro Balmaceda
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Ayer por la noche, la AFA designó a los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y una ausencia llamó la atención: la de Fernando Espinoza.

El juez de 42 años fue parado para la próxima jornada y, si bien la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) no comunicó oficialmente las razones, todo indica que la decisión se relaciona con un insólito episodio ocurrido el domingo pasado.

Tanto es así que, antes del comienzo del encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia, el colegiado generó repercusiones al proponer una "competencia de farmear aura" en el sorteo de los capitanes.

Si bien inicialmente Lisandro López y Leandro Fernández se sorprendieron, todo quedó como un hecho anecdótico y risueño. Sin embargo, no cayó bien en el organismo que emitió un comunicado para advertir a quienes imparten justicia.

"Se informa a todos los árbitros que queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo, debiendo llevarse a cabo dicho procedimiento con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde", sentenció el ente.

Cabe recordar que la séptima jornada del campeonato local tendrá lugar entre el viernes y el lunes.

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