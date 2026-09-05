Gimnasia de Mendoza amargó sobre el final a Boca y rescató un valioso empate por el Torneo Clausura

En un muy lindo partido por la fecha 8 de la Zona A, Gimnasia de Mendoza igualó 2-2 frente a Boca y rescató un punto valioso en el Torneo Clausura 2026.

Con dos roles bien definidos, el Lobo quiso jugar con la posesión, mientras que el Xeneize, en gran parte del encuentro, optó por esperar y aprovechar espacios de contraataque.

Al margen de eso, el primer tiempo fue bastante parejo. Tanto que, después de que Alan Velasco convirtiera en la primera llegada de la visita, Ignacio Sabatini niveló el marcador casi inmediatamente.

Sin embargo, antes de que se terminara la parte inicial, el conjunto azul y oro construyó un buen avance de izquierda a derecha, Velasco rompió todo con un taco bárbaro y, tras el centro de Dylan Gorosito, Kevin Zenón configuró el 2-1 parcial.

Ya en el complemento, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena estuvieron bien parados en el primer cuarto, pero de a poco empezaron a perder la pelota.

Sin balón y muy lejos del área rival, el club de la ribera se replegó de manera excesiva y dejó venir al combinado cuyano que, luego de varios intentos, consiguió la agónica y merecida igualdad.

Si bien era un duelo complejo en la previa, está claro que, con el resultado opuesto, a Boca le queda un sabor agridulce, debido a que volvió a faltarle efectividad para liquidar la historia y terminó perdiendo dos puntos que le habrían servido demasiado en las dos tablas.

Para Gimnasia, en cambio, fue un premio al esfuerzo. Ese esfuerzo que lo tiene en la cima del grupo y haciendo una gran campaña.

Montero salvó a Boca

¡ENORME MONTERO PARA SALVAR A BOCA AL MINUTO DE JUEGO EN MENDOZA!



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Gol de Boca

¡DE PRIMERA AL ÁNGULO! Golazo de Velasco para poner el 1-0 de Boca vs. Gimnasia (M).



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Gol de Gimnasia de Mendoza

¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN MENDOZA! Sabatini se encontró con la pelota en el área, giró y descolocó a Montero para anotar el 1-1 de Gimnasia (M) vs. Boca.



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Gol de Boca

¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M).



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Gimnasia de Mendoza se perdió el empate

¡SE CALENTÓ FIGAL! Sabatini se perdió el empate de Gimnasia (M), se tiró pidiendo penal y el defensor de Boca lo levantó de la camiseta.



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Gimnasia de Mendoza empató, pero el VAR cobró offside

NO SUMA SU DOBLETE: Sabatini estaba adelantado y no cuenta el empate de Gimnasia (M) vs. Boca.



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Gol de Gimnasia de Mendoza

¡¡¡GOL AGÓNICO DE ESTEBAN FERNÁNDEZ PARA ANOTAR EL 2-2 DE GIMNASIA (M) VS. BOCA!!!



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