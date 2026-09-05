Gimnasia de Mendoza vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Gimnasia de Mendoza recibe hoy sábado a Boca Juniors, desde las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Darío Herrera, quien tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Diego Martín, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro. Además, Silvio Trucco está al mando del VAR y Diego Romero del AVAR.

Gimnasia de Mendoza ganó cinco de sus primeros siete partidos a nivel local y es una de las grandes sorpresas del torneo. En cuánto a la tabla anual, está muy cerca de meterse en zona de Copa Sudamericana.

Con respecto a este partido, no podrá contar con alguien fundamental como su goleador Agustín Módica, quien sufrió una molestia muscular en la semana.

Boca, por otro lado, viene de ganarle en el Clausura a Vélez Sarsfield y en la Copa Argentina, pudo acceder a cuartos de final gracias al triunfo ante Vélez Sarsfield por penales.

Con respecto a este duelo del Xeneize ante el conjunto mendocino, se espera que Rodolfo Arruabarrena haga una rotación masiva debido a la carga de partidos que vienen teniendo varios jugadores y a los que están con algún tipo de lesión como Leandro Paredes.

Probables formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional



Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena

Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Gimnasia de Mendoza y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (Codificado)