Huracán ganó un partidazo y le cortó la racha a River en el Torneo Clausura

Por la fecha 10 de la Zona B, Huracán derrotó 2-1 a River a domicilio y le cortó una racha de tres triunfos seguidos en el Torneo Clausura 2026.

En levantada tras su gran triunfo ante Racing la semana pasada, el Globo siguió con su vuelo y se dio el lujo de imponerse como visitante frente al Millonario.

La tarde comenzó torcida para la Banda, que, en los primeros 10 minutos, perdió por lesión a Thiago Almada y luego sufrió el gol de Oscar Cortés, quien, en un tiro libre, metió un centro bárbaro, nadie tocó la pelota y Santiago Beltrán no respondió.

A partir de ahí, los roles de ambos se acentuaron: el equipo local intentó dominar la posesión, mientras que los dirigidos por Diego Martínez buscaron presionar y robar en la mitad de la cancha para quedar bien perfilados y con tanto campo por delante ante un eventual contraataque.

Inmediatamente, Sebastián Driussi tuvo el empate, pero Hernán Galíndez empezó a mostrar por qué iba a ser una de las grandes figuras. De hecho, en la última acción de la primera parte, el arquero del elenco Quemero le ahogó el grito a Ángel Correa con una volada espectacular.

En el complemento, el combinado de Leonardo Ponzio mejoró y mostró un poco más de ambición. Así, tras el tanto anulado por offiside de Driussi, Tomás Galván configuró el empate con un golazo antes de los 20'.

Sin embargo, el equipo de Núñez, envalentonado y con esperanzas de dar vuelta el resultado no quedó del todo ordenado y pagó caro.

Tanto es así que, 10 minutos antes del cierre, el combinado de Parque Patricios volcó el juego hacia la derecha y tras encontrar un espacio grande en la línea defensiva del rival, Lucas Blondel se escapó y selló las cifras finales con un derechazo rasante, imposible para Beltrán.

Con este resultado, Huracán se prendió a la pelea, alcanzó los 16 puntos y se posicionó en el tercer puesto del grupo. River, por su parte, quedó con 13 unidades y afuera del top 8.

Thiago Almada se lesionó y tuvo que salir en el inicio

Tan solo 4' PT y LE TIRÓ A THIAGO ALMADA. El Guayo tuvo que dejar el campo de juego y Lucas Beltrán ingresó en su lugar...



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Gol de Huracán

¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental.



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Galíndez le ahogó el grito a Driussi

¡¡ARQUERO MUNDIALISTA!! Seba Driussi conectó una gran volea, luego de un pase filtrado espectacular de Fausto Vera y Hernán Galíndez se lució con un atajadón para evitar el 1-1 de River ante Huracán.



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Anulado el gol de Driussi por offside

¡¡DRIUSSI MARCÓ EL 1-1 DE RIVER ANTE HURACÁN PERO TODO FUE ANULADO POR OFFSIDE DE CACHETE MONTIEL!! ¡¡PARTIDAZO EN EL MONUMENTAL!!



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Gol de River

¡¡GALVÁN, EL DE LOS GOLAZOS DE RIVER!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE TOMY, DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA EL 1-1 ANTE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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Gol de Huracán

¡¡UN EX-BOCA AMARGA AL RIVER DEL LEÓN!! ¡¡BLONDEL CORTÓ LA CANCHA Y TERMINÓ LA JUGADA CON UN GRAN ZAPATAZO PARA EL 2-1 DE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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