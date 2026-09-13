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OBLIGADOS A GANAR

Huracán vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Huracán y Racing Club de Avellaneda se miden en un partido entre equipos a los que no le sirve otra cosa que no se una victoria si tienen intenciones de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La Academia está última en la Zona B.

Juan Riera
Juan Riera
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Huracán recibe hoy domingo a Racing Club de Avellaneda, desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 9 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo, quien tendrá como asistentes a Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez, mientras que Nicolás Mastroieni será el cuarto árbitro. Además, Lucas Novelli estará al mando del VAR y Manuel Sánchez del AVAR.

El Globo, que suma apenas 10 puntos en ocho fechas y está noveno en la Zona B, empató en su última presentación ante Belgrano de Córdoba 1 a 1. El hecho de haber perdido, por el momento, su lugar en los playoffs se debe a que igualó los últimos tres cotejos el equipo de Diego Martínez, que recién pudo contar la semana pasada con Jordy Caicedo tras la suspensión.

Racing atraviesa un momento tremendo, de reacción inmediata y del cual sólo se sale con victorias. Viene de perder 2 a 1 con Atlético Tucumán y está último con cinco puntos en ocho jornada de la Zona B. Juan Pablo Vojvoda vuelve a estar en la mira, tras ganar apenas uno de los últimos ocho, con apenas ocho tantos a favor y 13 en contra. 

Para este cotejo, Gastón Lodico y Matías Zaracho ingresarían por Ulises Ortegoza y Matko Miljevic. Lautaro Díaz y Adrián Martínez seguirán como referencias ofensivas, mientras que Duván Vergara o Tomás Conechny completará el ataque.

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