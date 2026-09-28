Menú
Crónica en vivo

OFICIAL

Independiente confirmó la fecha de las elecciones: cuándo serán los comicios

El club de Avellaneda aprobó durante una asamblea la fecha de los comicios, que definirán a la próxima conducción del Rojo.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Independiente confirmó que el domingo 13 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales del club

La fecha fue fijada este lunes durante una asamblea realizada en el gimnasio Radrizzani. De este modo, se puso fin a varios días de incertidumbre en torno a cuándo se realizaría la votación.

Con la fecha de los comicios confirmada, el escenario electoral del Rojo comenzó a tomar mayor forma. En ese contexto, el periodista Enrique Sacco lanzó oficialmente su candidatura a presidente por el Movimiento Independiente Auténtico y presentó algunos de los principales puntos de su plataforma.

Sacco aseguró que, en caso de asumir, Independiente no será una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "En nuestra gestión, Independiente no será una sociedad anónima. Será siempre el Club Atlético Independiente", afirmó.

Además, el candidato señaló que trabaja desde hace más de un año junto a un director deportivo con experiencia internacional y afirmó contar con "dos fondos sin condicionamientos", uno de Estados Unidos y otro de Europa.

Su proyecto también contempla una auditoría, un plan económico para los primeros seis meses y la incorporación de un CEO encargado de administrar las finanzas del club.

Esta nota habla de:
1
Cambiaron cruelmente la sanción a Franco Colapinto tras el desastre que provocó en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1
NO ZAFÓ

Cambiaron cruelmente la sanción a Franco Colapinto tras el desastre que provocó en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

2
La contundente respuesta de Diego Placente por la convocatoria de Kiki Ramos a la Selección Argentina Sub-17
PALABRA AUTORIZADA

La contundente respuesta de Diego Placente por la convocatoria de Kiki Ramos a la Selección Argentina Sub-17

3
Contra quién juega Boca las semifinales de la Copa Argentina: así está el cuadro completo
A ANOTAR

Contra quién juega Boca las semifinales de la Copa Argentina: así está el cuadro completo

4
Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto por su lapidario comentario que tensionó la Fórmula 1
UN BUEN GESTO

Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto por su lapidario comentario que tensionó la Fórmula 1

5
River define el futuro de Fausto Vera y Ezequiel Centurión: qué hará con los dos jugadores
MUNDO MILLO

River define el futuro de Fausto Vera y Ezequiel Centurión: qué hará con los dos jugadores