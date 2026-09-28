Independiente confirmó la fecha de las elecciones: cuándo serán los comicios

Independiente confirmó que el domingo 13 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales del club.

La fecha fue fijada este lunes durante una asamblea realizada en el gimnasio Radrizzani. De este modo, se puso fin a varios días de incertidumbre en torno a cuándo se realizaría la votación.

Con la fecha de los comicios confirmada, el escenario electoral del Rojo comenzó a tomar mayor forma. En ese contexto, el periodista Enrique Sacco lanzó oficialmente su candidatura a presidente por el Movimiento Independiente Auténtico y presentó algunos de los principales puntos de su plataforma.

Sacco aseguró que, en caso de asumir, Independiente no será una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "En nuestra gestión, Independiente no será una sociedad anónima. Será siempre el Club Atlético Independiente", afirmó.

Además, el candidato señaló que trabaja desde hace más de un año junto a un director deportivo con experiencia internacional y afirmó contar con "dos fondos sin condicionamientos", uno de Estados Unidos y otro de Europa.

Su proyecto también contempla una auditoría, un plan económico para los primeros seis meses y la incorporación de un CEO encargado de administrar las finanzas del club.