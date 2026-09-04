Independiente le dio un notición a Jadson Viera antes del duelo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

El próximo domingo a partir de las 17:00, Independiente visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 8, con la misión de volver a ganar en el Torneo Clausura 2026.

Pero antes del duelo frente al Ferroviario, la dirigencia del Rojo le llevó alivio a Jadson Viera, quien estaba preocupado respecto a una cuestión más que importante.

Tanto es así que, en las últimas horas, el club llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para rescindir el contrato interrumpido en agosto , y el brasileño podrá dirigir sin problemas en el Estadio Madre de Ciudades.

Sin novedades sobre el vínculo del exentrenador, Viera tenía permiso para hacerse cargo del plantel durante dos jornadas, plazo que se iba a terminar este fin de semana.

Finalmente, el otrora estratega de Vélez y las selecciones de Ecuador y Bolivia cobrará una deuda que tenía pendiente y la totalidad del dinero previsto en los papeles hasta fin de año.