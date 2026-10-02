Independiente recibe a un Instituto en alza, por el Torneo Clausura 2026: hora y dónde ver en vivo

Independiente e Instituto jugarán, a las 19.15 horas en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. La Gloria llega como puntero de la Zona A y defenderá ese puesto ante el Rojo.

Independiente acumula tres partidos sin conocer la derrota. El equipo conducido por Jadson Viera viene de ganar 2-1 ante Unión de visitante.

Instituto es una de las grandes sorpresas del torneo. La Gloria acumula 22 puntos, producto de 7 triunfos, 1 empate y 2 caídas. El conjunto de Diego Flores viene de obtener un triunfazo ante Talleres en Córdoba y está muy cerca de asegurarse su lugar en los playoffs.

Independiente vs. Instituto, por el Torneo Clausura: hora dónde ver en vivo