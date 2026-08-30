Independiente Rivadavia vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente Rivadavia de Mendoza recibe a Racing Club de Avellaneda, hoy domingo desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Álvaro Carranza, quien tendrá como asistentes a Marcos Horticolou y Marcos Horticolou, mientras que Maximiliano Silcán Jerez será el cuarto árbitro. Además, Héctor Paletta estará al mando del VAR y Lucas Germanota del AVAR.

Independiente Rivadavia suma ocho puntos y apenas una victoria en las últimas tres fechas del torneo. Viene de quedar eliminado en la Copa Libertadores de América, aunque avanzó en la Copa Argentina y sigue como líder de la tabla anual.

Racing apenas tiene cinco unidades y busca levantar el nivel de juego para intentar sumar un par de cotejos consecutivos de a tres puntos. El equipo de Juan Pablo Vojvoda al menos pudo avanzar en la Copa Argentina.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce. DT: Alfredo Berti

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Luis Espino; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Racing Club de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.