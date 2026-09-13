Independiente vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente de Avellaneda recibe hoy domingo a San Lorenzo de Almagro, desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Facundo Tello, quien tendrá como asistentes a Gabriel Chade e Iván Núñez, mientras que el cuarto árbitro será Jorge Broggi. Además, Fernando Espinoza estará a cargo del VAR y Javier Uziga del AVAR.

El Rojo de Jadson Viera parece haber levantado el nivel, ya que viene de un triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero y de un total de dos éxitos en unos últimos tres cotejos. Con 13 unidades, busca hacerse fuerte en su estadio con el objetivo de meterse en zona de clasificados a los playoffs.

En cuanto a la formación, mantiene la duda de respetar la titularidad de Felipe Tempone o de hacer debutar a nada menos que al Chimy Ávila como delantero. Dolor por la baja del juvenil Joel Medina.

El Ciclón tendrá como principal novedad el debut de Rubén Darío Insua en su tercer ciclo como DT del club azulgrana. El conjunto de Boedo viene de ganarle a Talleres de Córdoba, lo que generó un buen envión teniendo en cuenta el caótico comienzo de torneo que tuvo.

Probables formaciones de Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone/Chimy Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba o Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua

Cómo ver en vivo Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (Codificado).