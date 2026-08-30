Independiente vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente de Avellaneda recibirá hoy domingo a Gimnasia de Mendoza, desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, quien tendrá como asistentes a Adrián Delbarba y Juan Ricciardi, mientras que Mariano Negrete será el cuarto árbitro. Además, Adrián Franklin estará al mando del VAR y Belén Bevilacqua del AVAR.

Independiente viene de igualar sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el debut de Jadson Viera como entrenador. El Rojo tiene 10 puntos y está bien posicionado en la zona A, mientras que con 34 unidades está noveno en la anual.

Gimnasia de Mendoza desde la llegada de Darío Franco como entrenador, se aleja de a poco de la zona roja del descenso. Tiene un total de 31 puntos, lo que le permite estar en la posición 15° y expectante para tratar de clasificar a alguna copa. Viene de dos triunfos al hilo en el torneo local, con festejos ante Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata de forma consecutiva.

Probables formaciones de Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Independiente: Rodrigo Rey; Leandro Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone; Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Tomás O'Connor, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco

Cómo ver en vivo Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026

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