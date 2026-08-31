Instituto vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Instituto de Córdoba recibe hoy lunes a San Lorenzo de Almagro, desde las 21.15 en el Monumental Presidente Perón, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano, que estará acompañado de sus asistentes Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti, mientras que el cuarto árbitro será Valentín Pompei. Además, Fernando Echenique estará a cargo del VAR y Javier Mihura del AVAR.

Instituto tiene que levantar el ánimo tras haber quedado eliminado de la Copa Argentina ante Platense. En el torneo local viene bien, ya que está tercero en la Zona A con 13 puntos, consecuencia de cuatro triunfos, un empate y una derrota.



San Lorenzo es completamente una caja de sorpresas, muy irregular. Tiene 7 unidades, producto de 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. Ya no cuenta con un arquero de garantía como Orlando Gill, pero en los últimos días sumó a Facundo Farías y eso es una alegría para un Néstor "Pipo" Gorosito que es cuestionado.

Probables formaciones de Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera, Alex Luna. DT: Diego Flores



San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor y Teo Rodríguez Pagano; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio y Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito

Cómo ver en vivo Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026