Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura: hora y dónde ver en vivo

Instituto y Boca jugarán este viernes desde las 19.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

El Xeneize vuelve a comenzar una intensa seguidilla de partidos en su visita al líder de la Zona A, que encadena tres triunfos consecutivos.

Luego de golear a Unión en la Bombonera, Boca continúa con su actividad en el Clausura, donde marcha cuarto con 20 unidades y sigue en carrera por la tabla anual.

Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Clausura