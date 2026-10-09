PARTIDAZO
Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura: hora y dónde ver en vivo
Boca vuelve a iniciar una seguidilla de encuentros frente a Instituto, que es puntero tras tres victorias seguidas.
Instituto y Boca jugarán este viernes desde las 19.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.
El Xeneize vuelve a comenzar una intensa seguidilla de partidos en su visita al líder de la Zona A, que encadena tres triunfos consecutivos.
Luego de golear a Unión en la Bombonera, Boca continúa con su actividad en el Clausura, donde marcha cuarto con 20 unidades y sigue en carrera por la tabla anual.
Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Clausura
- Hora: 19.30.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Yamil Possi.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.