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Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura: hora y dónde ver en vivo

Boca vuelve a iniciar una seguidilla de encuentros frente a Instituto, que es puntero tras tres victorias seguidas.

Augusto Laprovitta
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Instituto y Boca jugarán este viernes desde las 19.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026

El Xeneize vuelve a comenzar una intensa seguidilla de partidos en su visita al líder de la Zona A, que encadena tres triunfos consecutivos.

Luego de golear a Unión en la Bombonera, Boca continúa con su actividad en el Clausura, donde marcha cuarto con 20 unidades y sigue en carrera por la tabla anual. 

Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Clausura

  • Hora: 19.30.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Yamil Possi.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

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