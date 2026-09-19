Insúa no dio vueltas y confirmó el once de San Lorenzo para recibir a Boca por el Torneo Clausura

En el partido más interesante del fin de semana, San Lorenzo se medirá frente a Boca por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y buscará dar el golpe en el Nuevo Gasómetro.

Antes de ese encuentro, el entrenador del Ciclón, Rubén Darío Insúa, habló con la prensa y dejó varios títulos importantes.

En primera instancia, el Gallego valoró la buena semana de trabajo con el grupo y contó en qué aspectos hizo énfasis.

"Trabajamos en tener más armonía en los movimientos, con y sin la pelota, mayor volumen de juego en campo rival, atacar más", comenzó.

Al mismo respecto, agregó: "Sumamos una semana más de entrenamiento, creo que nos vino bien. Estamos concentrados ya desde anoche, pensando en el partido de mañana".

Por otra parte, el estratega de 65 años analizó la importancia de afrontar un nuevo clásico, aunque afirmó que la magnitud de la cita no modificó los planes de ningún modo.

"Obviamente que siempre esta clase de partidos tiene un valor adicional. Es un cruce entre dos grandes. Tiene una repercusión mucho mayor cuando hay partidos de estas características, pero después, durante el día a día eso no nos ha modificado nada", sostuvo.

%uD83D%uDD35%uD83D%uDD34%uD83E%uDD81 "ESTA CLASE DE PARTIDOS TIENE UN VALOR ADICIONAL".



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%uD83D%uDDE3 Ruben Insua palpitó #SanLorenzo vs Boca.



%uD83D%uDCF9 @santiceballes10 pic.twitter.com/vGWQydi0wW — San Lorenzo De América (@Sanloreamerica) September 19, 2026

San Lorenzo recibe a Boca por el Torneo Clausura: Insúa confirmó el once

José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.